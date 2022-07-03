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民代盼全台最大公有建國市場施作綠能屋頂 中市8月施工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
市議員鄭功進建議市府利用建國市場頂樓空間，建置太陽能光電發電板。經發局長張峯源說，下月將建置太陽能光電板，力拼明年２月完工。圖／台中市議員鄭功進提供
市議員鄭功進建議市府利用建國市場頂樓空間，建置太陽能光電發電板。經發局長張峯源說，下月將建置太陽能光電板，力拼明年２月完工。圖／台中市議員鄭功進提供

台中市東區的建國市場，是全台最大的公有市場，每逢假日平面車位一格難求，立體車位卻乏人問津，加上跳電問題讓攤商苦不堪言，民代籲市府改善。經發局長張峯源指出，近期將到停車場會勘，增加指引、照明設備，下月將進場施作太陽能板，預估每年可販售720萬元的電給台電，其中一成回饋市庫。

市議員鄭功進接獲民眾陳情，建國市場現有5樓頂樓停車場鮮少車輛停放，假日一整天停不到三輛車。王姓民眾說，除非下大雨，才有可能使用建國市場內部停車場，他從來不曾停上5樓。林小姐認為，立體停車場空間很好，但場內燈光太昏暗，希望增加明亮度，讓親子採購更安心。

鄭功進指出，市府每年投入這麼多的行銷預算，應研擬高樓層的停車購物優惠，別讓寸土寸金的停車空間養蚊子。

鄭功進強調，去年9月建國市場的硬體保固期限到期，市府應利用頂樓的閒置空間，建置太陽能光電發電板，賣電給台電，一來增加市庫收入，也能設計無預警停電時的後備電力網。

經發局長張峯源表示，下個月，承租的光電廠商將在頂樓施作太陽能光電板，力拼明年2月完工，完工後5樓依舊可停放車輛，預估每年可發售720萬元的電給台電，其中一成約70萬元售電所得回饋市庫，將捐給建國市場作為教育訓練、觀摩學習用途。

張峯源說，除了施做太陽能光電板，市府將引進不斷電系統，利用太陽能發電並儲存電力，成為緊急電源之一。

未來，將引進以鉑為觸媒的燃料電池，讓市場能自己發電，但該燃料電池要價高，建國市場量體大，約需1千萬元。經發局表示，將爭取中央預算施作，或從市府空污基金中爭取經費。

至於停車場內照明問題，張峯源表示，近期將安排會勘，改善指標與照明設備，讓消費者到建國市場消費、停車感到舒適。張峯源也呼籲，切勿在一樓外違規臨停車輛，避免阻礙通行，造成交通事故。

台中市 停車場

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