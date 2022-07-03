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影／大型商城進駐南投 樹德半山夢工廠好美好好逛

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
樹德企業斥資約30億元在南投打造「半山夢工廠」，將引進餐飲、文創、品牌等進駐設櫃，今起試營運，預計12月23日正式營業。記者賴香珊／攝影
樹德企業斥資約30億元在南投打造「半山夢工廠」，將引進餐飲、文創、品牌等進駐設櫃，今起試營運，預計12月23日正式營業。記者賴香珊／攝影

國內收納設計製造業龍頭「樹德企業」耗費10年斥資約30億元，在南投打造新廠「半山夢工廠」，更將引進餐飲、文創品牌等進駐設櫃，今起試營運採預約入場，8日起免預約開放參觀，待廠商完整進駐，預計12月23日對外啟用營業。

樹德企業董事長吳宜叡指出，樹德在台中烏日起家，但在舊廠區空間不敷使用，且政府提倡「南向政策」，因此將整個企業總部及廠區往南移動，遷址到「南」投縣「南」崗工業區工業「南」6路6號，一個極「南」卻又66大順的好地方。

而從2012年取得土地後，歷經國際競圖、委任到興建等集結10個國家38個團隊跨界合作，耗時10年斥資約30億元打造「Babuza半山夢工廠」，廠內建置30.8米高、約10層樓的木構「生命樹」，更將引進餐飲、文創、國內品牌等進駐設櫃。

「南投不再是市民逛家樂福、草屯人逛特力屋！」吳表示，說要進駐的大型連鎖商城全是空包彈，而半山夢工廠雖是工廠，但仍重視且照顧在地，以全體驗、全教學、全互動、全育樂4大訴求，打造全新型態、全球室內面積最大的觀光工廠。

樹德不僅將樹德企業總部、工業4.0智慧工廠遷址南投，室內開放面積更達5086坪，結合垂降、攀岩、爬樹等冒險體驗設施，各樓層更集結台灣品牌、美食餐飲、設計選物、展演娛樂等櫃位進駐，不僅供各地遊客遊憩，更歡迎在地居民使用。

吳宜叡說，「Babuza半山夢工廠」內目前已有少部分品牌、青創或餐飲等進駐，之後陸續入駐裝修，今天起至7日試營運採預約入場，但預約已全額滿，8日（周五）起開放民眾免預約入場體驗參觀，預計12月23日正式迎賓，對外啟用營業。

樹德企業斥資約30億元在南投打造「半山夢工廠」，將引進餐飲、文創、品牌等進駐設櫃，今起試營運，預計12月23日正式營業。記者賴香珊／攝影
樹德企業斥資約30億元在南投打造「半山夢工廠」，將引進餐飲、文創、品牌等進駐設櫃，今起試營運，預計12月23日正式營業。記者賴香珊／攝影
樹德企業「半山夢工廠」引進餐飲、文創、品牌等進駐設櫃，還有攀岩、垂降、爬樹等冒險設施。記者賴香珊／攝影
樹德企業「半山夢工廠」引進餐飲、文創、品牌等進駐設櫃，還有攀岩、垂降、爬樹等冒險設施。記者賴香珊／攝影
樹德企業「半山夢工廠」引進餐飲、文創、品牌等進駐設櫃，還有攀岩、垂降、爬樹等冒險設施。記者賴香珊／攝影
樹德企業「半山夢工廠」引進餐飲、文創、品牌等進駐設櫃，還有攀岩、垂降、爬樹等冒險設施。記者賴香珊／攝影
樹德企業「半山夢工廠」除引進餐飲、文創、品牌等進駐設櫃，還有攀岩、垂降、爬樹等冒險設施。記者賴香珊／攝影
樹德企業「半山夢工廠」除引進餐飲、文創、品牌等進駐設櫃，還有攀岩、垂降、爬樹等冒險設施。記者賴香珊／攝影
樹德企業「半山夢工廠」除引進餐飲、文創、品牌等進駐設櫃，還有攀岩、垂降、爬樹等冒險設施。記者賴香珊／攝影
樹德企業「半山夢工廠」除引進餐飲、文創、品牌等進駐設櫃，還有攀岩、垂降、爬樹等冒險設施。記者賴香珊／攝影
樹德企業「半山夢工廠」引進餐飲、文創、品牌等進駐設櫃，還有攀岩、垂降、爬樹等冒險設施。記者賴香珊／攝影
樹德企業「半山夢工廠」引進餐飲、文創、品牌等進駐設櫃，還有攀岩、垂降、爬樹等冒險設施。記者賴香珊／攝影
樹德企業斥資約30億元在南投打造「半山夢工廠」，將引進餐飲、文創、品牌等進駐設櫃，今起試營運，預計12月23日正式營業。記者賴香珊／攝影
樹德企業斥資約30億元在南投打造「半山夢工廠」，將引進餐飲、文創、品牌等進駐設櫃，今起試營運，預計12月23日正式營業。記者賴香珊／攝影
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