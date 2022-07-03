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中市社會局推初老健康課程 6堂課報名費100元
台中市社會局首推「享齡健康力計畫」，針對中年跨入初老的族群，規劃自癒力、失智症、飲食等課程，邀請年滿55歲的初老世代揪團上課、超前佈署，6堂課，報名費只要100元。
「面對老化，前端的預防很重要！」社會局長彭懷真表示，許多民眾即將或剛退休，期待在自在的空間參與活動，「享齡健康力計畫」上課地點，除長青學苑和社區照顧關懷據點外，更走入公寓大廈、圖書館、藝廊、書局、咖啡廳、廟宇、教會、活動中心、文化中心和運動中心等，深入日常生活社區。
課程也相當多元，規劃自癒力、失智症、飲食、運動和人際關係等課程，社會局指出，去年與財團法人揚生基金會合作培訓30位「享齡健康力」講師，今年委託甘霖基金會推動「享齡健康力計畫」，5月中旬開課，第1場次選在南屯區李科永圖書館。
參與課程的陳小姐分享，她不但認識了新同學和新朋友，也透過桌遊等互動方式學習健康知識，很期待後續的課程。
甘霖基金會執行長林錦雪說，健康是存老本的第一步，擁有健康、樂活的銀齡生活，才可以追求美好的人生下半場。
「享齡健康力計畫」今年預計開設25班，報名費100元，每班共有6堂課，1堂課2小時，歡迎55歲以上民眾報名參加，詳情請洽甘霖基金會04-23761221分機141、101或洽中市府社會局江先生04-22289111分機37442。
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