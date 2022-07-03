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潮牌處長黃金樺動起來 彰化縣青發處發表品牌識別系統

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府青年發處發表全新的品牌識別系統，運用到青發處的LOGO、名片、信封及相關主視覺上，甚至時下年輕人愛用的帆布提袋。圖／青發處提供
彰化縣政府青年發處發表全新的品牌識別系統，運用到青發處的LOGO、名片、信封及相關主視覺上，甚至時下年輕人愛用的帆布提袋。圖／青發處提供

彰化縣政府今年青年節才成立的青年發展處，邀來擁有美國哥倫比亞大學建築跟企管雙碩士黃金樺擔任處長，近日為青發處發表全新的品牌識別系統，從青發處的LOGO、名片、信封及相關主視覺上，到時下年輕人愛用的帆布提袋，將來也將應用在青發處網站及辦公室再造設計上，凸顯青發處特色與清新活力形象。

彰化縣長王惠美為吸引青年返鄉，提升青年事務發展量能與業務推展品質，邀請具有成功創業經驗的潮流品牌創辦人黃金樺擔任處長，希望以他的創業經驗及城市美學素養，吸引年輕人返鄉留鄉。黃金樺上任3個月來，除要熟悉業務及開創新局，還忙於縣議會備詢，直到發表青發處品牌識別系統，讓人見識到他的設計專長。

黃金樺表示，這次與新銳設計師Ryan Zhan合作，以彰化縣政府青年發展處Chang(C) Hua(H) Youth(Y)的英文縮寫「C.H.Y.」為創意發想，並以象徵無限可能的藍色及勇於挑戰的黃色為主要色調，明亮飽滿的方圓形logo外觀，猶如啟動電源，呼應當今主流的年輕數位時代，傳達青年發展處的活力，也象徵著啟動年輕人的未來。

黃金樺說，這次也特別邀請動畫設計師Eda Peng跨界合作，以青發處「連結‧創新‧未來」3個核心精神，貫穿整體視覺，讓平面的設計動起來，更完整闡述設計理念。

「當城市漸漸變得有趣，自然可以吸引年輕人進來」，黃金樺說，未來也將逐步推出各項讓青年有感的政策，吸引大家一起為彰化打拚。

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