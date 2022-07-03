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解決太原車站周邊大雨淹水 台中東光路雨水下水道施工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市雨水下水道工程遭遇地下管線障礙，為加速施工水利局邀集管線單位協調會勘。圖／台中市水利局提供
台中市雨水下水道工程遭遇地下管線障礙，為加速施工水利局邀集管線單位協調會勘。圖／台中市水利局提供

台中市北屯區太原路與東光路口曾因下大雨常淹水，台中市政府向營建署爭取前瞻經費核准1500萬元，新設雨水下水道工程約300公尺，強化該地區防洪能力，解決淹水問題，工程今年5月開工，預計明年汛期前完工。

台中市水利局表示，這項雨水下水道工程完工後，將可大幅改善大原路與東光路排水問題，保護面積約1萬平方公尺，保護人口數約1200人。

水利局表示，進行雨水下水道工程時，常需協調各管線單位進行管線障礙排除，工程難度較高，為縮短工期，水利局施工前會協調各管線單位依序辦理管線遷移，可減少施工界面，提高施工效率。

水利局呼籲，施工期間造成的交通影響，請用路人共體時艱，市府積極推動易淹水地區的排水改善工程，降低短時強降雨造成的災害機率，保障市民安全。

台中市北屯區東光路雨水下水道工程施工圖。圖／台中市水利局提供
台中市北屯區東光路雨水下水道工程施工圖。圖／台中市水利局提供

水利局 雨水 台中市

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