聽新聞
test
0:00 / 0:00
解決太原車站周邊大雨淹水 台中東光路雨水下水道施工
台中市北屯區太原路與東光路口曾因下大雨常淹水，台中市政府向營建署爭取前瞻經費核准1500萬元，新設雨水下水道工程約300公尺，強化該地區防洪能力，解決淹水問題，工程今年5月開工，預計明年汛期前完工。
台中市水利局表示，這項雨水下水道工程完工後，將可大幅改善大原路與東光路排水問題，保護面積約1萬平方公尺，保護人口數約1200人。
水利局表示，進行雨水下水道工程時，常需協調各管線單位進行管線障礙排除，工程難度較高，為縮短工期，水利局施工前會協調各管線單位依序辦理管線遷移，可減少施工界面，提高施工效率。
水利局呼籲，施工期間造成的交通影響，請用路人共體時艱，市府積極推動易淹水地區的排水改善工程，降低短時強降雨造成的災害機率，保障市民安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言