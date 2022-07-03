南投珠仔山蓋五星級雞舍 要讓長輩有「雞伴」顧健康

南投埔里珠仔山社區推動農村社區綠色照顧計畫，逐步規畫打造「五星級」雞舍，由社區銀髮長輩擔任照顧者，讓他們動手照料雞隻，當其身心有了「雞伴」更願意走出戶外活動身體，減緩高齡退化，雞隻所產出的雞蛋也能用來照顧社區弱勢。

珠仔山社區發展協會指出，「綠場域」、「綠療癒」、「綠陪伴」、「綠飲食」是農村社區綠色照顧計畫的主軸，因此向農委會水保局申請並在其協助下，打造一棟小型雞舍，舍內飼養約50隻蛋雞，全交由社區長輩照顧，讓其重溫兒時生活記憶。

該社區協會執行長黃啟瑞說，多數長輩在農村長大，養雞對他們而言不難，為讓雞隻有良好成長環境及產能，阿公阿嬤們每天整理雞舍，並在早上及傍晚餵雞，還會定期用天然苦楝精油為雞隻除蚤，也會輕撫小雞跟牠們聊天，甚至信心喊話。

更重要的是，可愛的小動物具有療癒、陪伴功能，社區長輩在照顧雞隻的過程中，身心因有了「雞伴」而產生羈絆，更願意出門照料雞隻，每天為了養雞，於其他長輩互動忙得不亦樂乎，更因有心靈寄託，又有外出活動，有助於減緩高齡退化。