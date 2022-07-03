快訊

師生像情侶放閃遊走禁忌紅線 淘汰狼師為何這麼難？

南投珠仔山蓋五星級雞舍 要讓長輩有「雞伴」顧健康

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里珠仔山社區打造小型雞舍，由社區長輩照顧陪伴雞隻，進而減緩高齡退化，產出雞蛋則用來照顧社區弱勢。圖／珠仔山社區發展協會提供
南投埔里珠仔山社區打造小型雞舍，由社區長輩照顧陪伴雞隻，進而減緩高齡退化，產出雞蛋則用來照顧社區弱勢。圖／珠仔山社區發展協會提供

南投埔里珠仔山社區推動農村社區綠色照顧計畫，逐步規畫打造「五星級」雞舍，由社區銀髮長輩擔任照顧者，讓他們動手照料雞隻，當其身心有了「雞伴」更願意走出戶外活動身體，減緩高齡退化，雞隻所產出的雞蛋也能用來照顧社區弱勢。

珠仔山社區發展協會指出，「綠場域」、「綠療癒」、「綠陪伴」、「綠飲食」是農村社區綠色照顧計畫的主軸，因此向農委會水保局申請並在其協助下，打造一棟小型雞舍，舍內飼養約50隻蛋雞，全交由社區長輩照顧，讓其重溫兒時生活記憶。

該社區協會執行長黃啟瑞說，多數長輩在農村長大，養雞對他們而言不難，為讓雞隻有良好成長環境及產能，阿公阿嬤們每天整理雞舍，並在早上及傍晚餵雞，還會定期用天然苦楝精油為雞隻除蚤，也會輕撫小雞跟牠們聊天，甚至信心喊話。

更重要的是，可愛的小動物具有療癒、陪伴功能，社區長輩在照顧雞隻的過程中，身心因有了「雞伴」而產生羈絆，更願意出門照料雞隻，每天為了養雞，於其他長輩互動忙得不亦樂乎，更因有心靈寄託，又有外出活動，有助於減緩高齡退化。

黃也提到，該雞舍飼料、驅蟲藥劑等使用天然食材，後續更將導入太陽能供電、燈號顯示生蛋狀態、自動飼食、照明、溫度調節、閘門啟閉等智慧科技打造「五星級」雞舍，產出的雞蛋則供社區照顧弱勢或開發相關產品，盼成社區產業亮點。

南投埔里珠仔山社區打造小型雞舍，由社區長輩照顧陪伴雞隻，進而減緩高齡退化，產出雞蛋則用來照顧社區弱勢。圖／珠仔山社區發展協會提供
南投埔里珠仔山社區打造小型雞舍，由社區長輩照顧陪伴雞隻，進而減緩高齡退化，產出雞蛋則用來照顧社區弱勢。圖／珠仔山社區發展協會提供

雞蛋 飼料

延伸閱讀

歷史建築武德殿整修完成 認識南投文化與工藝之美

大雨釀災？ 竹縣寶山安居社區 花園突現1.3公尺天坑

台東都蘭部落發行社區貨幣 盼創在地經濟循環

影／日管處規畫生態步道 貫通埔里桃米、魚池澀水社區

相關新聞

南投珠仔山蓋五星級雞舍 要讓長輩有「雞伴」顧健康

南投埔里珠仔山社區推動農村社區綠色照顧計畫，逐步規畫打造「五星級」雞舍，由社區銀髮長輩擔任照顧者，讓他們動手照料雞隻，當...

江惠儀金曲二度封后 盧秀燕賀：3年前就想延攬她到市府

第30屆台語歌后江惠儀以「空」專輯，奪得第2座歌后。台中市長盧秀燕在臉書道賀，「惠儀是我們台中的驕傲，再次獲獎，秀燕為她...

因變更設計展延 彰化縣立游泳池預定9月開放

彰化縣政府利用疫情期間，大舉維修運動場地，其中原定去年年底完工的縣立健興游泳池整修工程，由於變更設計，將延到9月開放，斥...

影／蔡其昌介紹外埔新秘境 觀景平台欣賞稻田彩繪美景

立法院副院長蔡其昌今天到台中市外埔區一處觀景平台，介紹這是外埔新秘境，可欣賞下方的寬廣田野風光和稻田彩繪，他說遊客到此平...

領藥、送物資 青年留鄉駕駛梨山幸福巴士

在地人服務在地人。台中市最高海拔的路網「梨山幸福巴士」，1月到5月總載客人數達3125人，載客數成長12倍，年輕人返鄉就...

南投武德殿整修完成 陶藝展迎賓

南投縣歷史建築武德殿歷經2年閉館整修，近日終於完工，暑假重新對外開放，仿唐式和風建築融入日式傳統特色，吸引目光。武德殿推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。