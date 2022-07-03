因變更設計展延 彰化縣立游泳池預定9月開放

彰化縣政府利用疫情期間，大舉維修運動場地，其中原定去年年底完工的縣立健興游泳池整修工程，由於變更設計，將延到9月開放，斥資1.28億元的縣立體育館整修工程則預定明年2月完工，緊接著將辦理縣立田徑場及槌球場整建，彰化縣體育場地將呈現新面貌。

位在彰化市八卦山麓的彰化縣立體育場，占地約17公頃，以3個主場地為主，包括可容納3萬人的田徑場、8千人的體育館及3千人的健興游泳池，均是彰化縣唯一合格的競賽場地。但從1984年啟用以來，歷時近40年，在2011年百年全國運動會在彰化舉辦時，雖然有大整修，卻因設施老舊，都仍有必要整修與更新設施。

其中的健興游泳池部分，縣政府獲教育部補助，共動用5160萬元辦理整建，除大池漏水重做外，原8個水道增加到10個水道外，還可提供輕艇、水球場地，並改建廁所、淋浴間等，提供更多項水上競賽的需求，不過，原定年底完工，迄今半年，卻仍在施工。

86歲的謝媽媽說，她從60歲學會游泳，就在健興游泳池晨泳，但泳池卻因整修關閉一年多來，讓泳友們十分不便，若要轉到彰北運動中心，路途很遠，大家只好暫時不游泳，改從事其他運動，希望泳池早日開放。

縣府教育處體育保健科長喬麗文說，健興游泳池修工程由於工法改變、物價上漲等因素，辦理變更設設，所增加約400萬元工程費，必須向教育部報准，因此工程展延到8月可完成，預定9月開放。屆時是由縣府自行經營或是委外經營，將再進一步評估。

縣立體育館因使用率甚高，甚至是職籃福爾摩沙台新夢想家的主場，卻因設施多處耗損，由教育部體育署補助及縣府配合款，合計投入1‧28億元，辦理屋頂翻修、空調設備改善、主球場及看台區整修、投光燈更新、廁所整修等，今年3月動工，預定明年2月完工。施工期間，台新夢想家已暫時轉移到台中洲際多功能運動中心做為新賽季主場，縣府希望體育館修繕完成後，台新夢想家遷回來當主場。