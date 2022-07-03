影／蔡其昌介紹外埔新秘境 觀景平台欣賞稻田彩繪美景
立法院副院長蔡其昌今天到台中市外埔區一處觀景平台，介紹這是外埔新秘境，可欣賞下方的寬廣田野風光和稻田彩繪，他說遊客到此平台賞景，都覺得身心放鬆。
蔡其昌今天和台中市議員施志昌與當地多位里長，到外埔區水頭二路與永眉路口觀景平台，聽取農委會水保局簡報台中市外埔區水流東酒莊文化廊道營造改善工程，由水保局台中分局簡報。
外埔區永豐里水頭二路是通往后里區眉山里、月眉里重要道路，也是外埔、后里兩區民眾及農民運送農特產品要道，原為4公尺寬的產業道路，常因路幅不足發生交通糾紛，影響農產品輸運及民眾通行。
立法院副院長蔡其昌從2020年起依地方陳情意見協調農委會水保局改善此產業道路，解決道路寬度不足及排水不良等所造成之不便。
計畫分為四期，2020年起辦理用地撥用外並進行改善工程，第一期從2020年起，外埔區永豐社區稻田景觀台周邊環境改善工程，工程經費約782萬元整，工程於今年4月完工。
第二期今年起，外埔區酒莊及稻田地景營造，營造景觀台周邊設施，內容為藝術裝置3座、景觀平台改善1座和造型布告欄 1座，另有周邊植栽綠美化工程，工程經費664萬元，今年4月完工。
第三期今年起，外埔區水流東酒莊文化廊道營造改善工程，既有道路改善，改善排水溝工程和新增擋土牆設施，工程經費772萬元整，工程今年5月開工，預定今年11月25日完工。
第四期明年起，外埔區水流東地景藝術及產業文化場域營造工程，預計進行場域範圍內設施營造，內容為藝術裝置2座，藝術及文化場域營造，場域周邊動線優化和周邊植栽綠美化工程等，預估經費800萬元；工程分四期進行，總經費投入為3000多萬元。
水保局表示，工程效益要改善既有道路安全及周邊農地排水順暢，提昇在地主要觀光廊道動線及相關服務設施，營造鮮明主題並銜接周邊產業及地景，期帶動外埔水流東休區經濟產業。
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