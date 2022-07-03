領藥、送物資 青年留鄉駕駛梨山幸福巴士

在地人服務在地人。台中市最高海拔的路網「梨山幸福巴士」，1月到5月總載客人數達3125人，載客數成長12倍，年輕人返鄉就業擔任巴士駕駛，更有20多歲兄弟檔，不只載客，也協助領藥、送物資，親送長者到府。

交通局長葉昭甫說，當地民眾透過手機APP及電話預約，可搭乘梨山幸福巴士，持電子票證全程免費，相當便利。

中橫公路歷經九二一地震路斷，中橫便道管制通行，公車無法深入大梨山地區道路狹窄的四大部落，也無計程車願意行駛，居民就醫、就學、採買相當不便。

葉昭甫指出，交通局獲中央補助，市府配合自籌經費，當地民眾透過手機APP與電話預約，可搭乘合法轉型市區汽車客運的小客車，即梨山幸福巴士來接駁，持電子票證全程免費。

運用非典型公共運輸服務，梨山幸福巴士維持6到8名駕駛，一天2班次，從梨山出發，途經松茂（北向）、環山部落、松茂（南向）、梨山衛生所、新佳陽部落，繞行開回梨山，一趟路程約21公里，定班定點發車，上下午兩班次共計行駛42公里。

梨山社區發展協會總幹事王淑貞表示，駕駛團隊有20多歲年輕兄弟檔，也有開娃娃車的駕駛加入幸福巴士團隊，其中，38歲駕駛賴芸杰，本來在梨山地區開大卡車送瓦斯，工作忙碌，擔任幸福巴士駕駛後，服務鄉親，也有更多時間照顧家人。

「預約載送乘客不計較里程數，還會將長者送到家門口！」王淑貞說，由於駕駛多是在地人，看到乘客上車就知道要到哪一站，疫情期間也分擔領藥、送物資的工作，連家扶分送的物資，都送到部落，方便受助戶領取。