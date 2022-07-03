快訊

周潤發、鍾楚紅主演「秋天的童話」金馬導演羅啟銳猝逝 享壽69歲

澳門再稱我芒果有新冠病毒 農委會防檢局：這種檢驗不科學

航空展意外！時速483公里噴射動力車追逐2飛機 引擎起火爆炸駕駛喪生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

領藥、送物資 青年留鄉駕駛梨山幸福巴士

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市最高海拔的路網「梨山幸福巴士」，1月到5月總載客人數達3125人，載客數成長12倍。圖／台中市交通局提供
台中市最高海拔的路網「梨山幸福巴士」，1月到5月總載客人數達3125人，載客數成長12倍。圖／台中市交通局提供

在地人服務在地人。台中市最高海拔的路網「梨山幸福巴士」，1月到5月總載客人數達3125人，載客數成長12倍，年輕人返鄉就業擔任巴士駕駛，更有20多歲兄弟檔，不只載客，也協助領藥、送物資，親送長者到府。

交通局長葉昭甫說，當地民眾透過手機APP及電話預約，可搭乘梨山幸福巴士，持電子票證全程免費，相當便利。

中橫公路歷經九二一地震路斷，中橫便道管制通行，公車無法深入大梨山地區道路狹窄的四大部落，也無計程車願意行駛，居民就醫、就學、採買相當不便。

葉昭甫指出，交通局獲中央補助，市府配合自籌經費，當地民眾透過手機APP與電話預約，可搭乘合法轉型市區汽車客運的小客車，即梨山幸福巴士來接駁，持電子票證全程免費。

運用非典型公共運輸服務，梨山幸福巴士維持6到8名駕駛，一天2班次，從梨山出發，途經松茂（北向）、環山部落、松茂（南向）、梨山衛生所、新佳陽部落，繞行開回梨山，一趟路程約21公里，定班定點發車，上下午兩班次共計行駛42公里。

梨山社區發展協會總幹事王淑貞表示，駕駛團隊有20多歲年輕兄弟檔，也有開娃娃車的駕駛加入幸福巴士團隊，其中，38歲駕駛賴芸杰，本來在梨山地區開大卡車送瓦斯，工作忙碌，擔任幸福巴士駕駛後，服務鄉親，也有更多時間照顧家人。

「預約載送乘客不計較里程數，還會將長者送到家門口！」王淑貞說，由於駕駛多是在地人，看到乘客上車就知道要到哪一站，疫情期間也分擔領藥、送物資的工作，連家扶分送的物資，都送到部落，方便受助戶領取。

葉昭甫表示，梨山幸福巴士從今年1月到5月總班次數1645班次，總載客人數從剛開始的每月71人，到現在最高每月約8、900人，駕駛年齡從25歲到58歲不等，在地人服務在地人，熟悉部落路線，提升乘客信任感。

台中市最高海拔的路網「梨山幸福巴士」，1月到5月總載客人數達3125人，載客數成長12倍。圖／台中市交通局提供
台中市最高海拔的路網「梨山幸福巴士」，1月到5月總載客人數達3125人，載客數成長12倍。圖／台中市交通局提供
台中市最高海拔的路網「梨山幸福巴士」，1月到5月總載客人數達3125人，載客數成長12倍，更留住當地年輕人擔任巴士駕駛。圖／台中市交通局提供
台中市最高海拔的路網「梨山幸福巴士」，1月到5月總載客人數達3125人，載客數成長12倍，更留住當地年輕人擔任巴士駕駛。圖／台中市交通局提供

梨山 巴士 中橫公路

延伸閱讀

台中停車大不易！民代獻策採共享車格 交局：可評估

台鐵台中增6站人車同行 市府：站外可租單車無縫接軌

北屯崇德商圈推複合商場今年底動工 可停近千格汽機車

中市鐵路高架橋下10座停車場 最快11月營運

相關新聞

影／蔡其昌開支票 當選台中市長設大甲外埔后里輕捷線

立法院副院長蔡其昌參選台中市長，今天開出政見支票說，他如果當選台中市長，交通建設台中環線勢在必行，台中環線的重中之重，要...

領藥、送物資 青年留鄉駕駛梨山幸福巴士

在地人服務在地人。台中市最高海拔的路網「梨山幸福巴士」，1月到5月總載客人數達3125人，載客數成長12倍，年輕人返鄉就...

南投武德殿整修完成 陶藝展迎賓

南投縣歷史建築武德殿歷經2年閉館整修，近日終於完工，暑假重新對外開放，仿唐式和風建築融入日式傳統特色，吸引目光。武德殿推...

停車難 中市議員盼汽機車共用車位

台中市自小客車登記數六都第一，不過汽車格位不足，僅占全市停車位11.7%，市議員何敏誠建議，應仿效北市推出汽機車彈性共用...

彰139線車禍多 半天抓超速60件

彰化縣道139線山區路段景觀優美，常吸引大型重機騎士馳騁，近日有名越南移工過彎時自撞路樹身亡，彰化警分局昨起安排重機勤務...

花壇子弟創作文德宮專屬曲 傳統融合現代將登演藝廳

彰化花壇白沙坑文德宮是地方的信仰中心，花壇子弟李泳昌有感福德老爺對鄉親的庇佑，創作「白沙坑文德宮」曲子，他譜詞也找來同是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。