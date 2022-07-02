感謝「城市英雄」守護 中市里守望相助3百名隊員誓師

台中市里守望相助隊觀摩暨慰勉活動，今早於中市府警察局大樓廣場前舉行，全市績優里守望相助隊代表受校閱隊伍，共計60隊、300名隊員齊聚誓師，宣誓守護家園的決心。「你們都是城市英雄！」市長盧秀燕出席慰勉，感謝里守望相助隊員們的無私奉獻，讓全市交通暢順、治安平穩。

今日活動開場由第三警分局，率領東區振興里、新庄里守望相助隊及南區崇倫里、西川里守望相助隊，帶來模擬情境劇的演出，市議員陳成添、陳本添、陳政顯、徐瑄灃、蕭隆澤、周永鴻、吳瓊華、沈佑蓮、曾朝榮等人皆出席。

台中市長盧秀燕在民政局長吳世瑋、警察局長蔡蒼柏、新聞局長鄭照新陪同下出席校閱；盧秀燕表示，今年是艱辛的一年，為了抵禦新冠疫情入侵，守望相助隊長期站在第一線，提供夜間巡守服務，與市府站在同一陣線，更守護市民朋友，感謝所有隊員們經年累月守護鄰里。

「感謝有你，守護台中。」盧秀燕指出，台中共有224隊里守望相助隊，約有1萬1千位巡守隊員，市府延續福利從優原則，支援里守望相助隊員保險、巡邏工作必要支出及裝備，包括每月4萬5千元巡邏工作費補助及一年3萬元裝備費，總計一隊一年可拿57萬元補助費，六都最高。