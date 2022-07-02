炸彈媽神算 步巡遊庄遶境選在疫情趨緩期

彰化縣合興宮是埤頭鄉的信仰中心，自清代即有步巡遊庄的遶境活動，因日本殖民政府禁止而停辦約75年，2019年起復辦兩年就遇到COVID-19疫情再度停辦，今年正月管理委員會請示「合興媽」雖獲允筊復辦，但疫情嚴峻時眾人擔心辦不成，沒想到接近舉辦日期疫情已趨近緩和，讓信眾敬佩媽祖「神算」。

去年疫情警戒升為第三級，合興宮停辦剛復辦兩年的步巡遊庄，今年正月管委員請示合興媽，獲允筊同意復辦四天三夜步巡遊庄，預定7月7日（農曆六月九日）上午起駕，合興宮開基媽親自帶領信眾遶境埤頭、竹塘、二林、溪州四鄉鎮和拜訪50座宮廟，7月10日回鑾安座。

合興宮管委會副總幹事張良文表示，步巡遊庄自清代開始，真正時間不可考，媽祖遶境轄區內有年逾九旬長者聲稱幼年曾看過步巡遊庄，後來被日本政府禁止台灣宗教活動就停辦，可見合興宮確有步巡遊庄這項傳統，管委會2019年復辦，廣受地方信眾歡迎，文史工作團體熱烈參與和研究，第二年續辦時更加熱鬧，不料2021年疫情升溫而再度停辦。

今年農曆正月合興宮管委會請示合興媽，媽祖聖示農曆六月復辦步巡遊庄，信眾認為疫情應該會平息，未料5月到6月中旬疫情嚴峻，政府雖沒提升疫情警戒但民眾自動升級，讓信眾擔心不已，結果接近步巡遊庄日期疫情明顯趨緩，信眾不得不歎服媽祖神機妙算。

合興媽有「炸彈媽」美譽，相傳第二次世界大戰期間合興媽在雲端接美軍炸彈，避免傷及無辜百姓，其中一枚炸彈落在埤頭鄉永豐村十三甲台灣糖廠小火車站附近，被蘇姓鄉民的父親拖回台糖小火車站原料庫附近，國民政府播遷來台後派國軍拆除引信，這顆未爆彈最後由蘇姓鄉民等人在1999年搬到合興宮，呼應合興媽是炸彈媽的神跡。