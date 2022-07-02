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彰縣規劃捷運鹿港線 日治時期早有糖鐵行經

中央社／ 彰化2日電

彰化縣規劃捷運鹿港線，其實早在日治時期，彰化市和鹿港間就有軌道交通，糖廠小火車載運貨物人員南來北往，後來糖鐵沒落，車站軌道遭拆，只剩火車頭為糖鐵鹿港線留紀錄。

彰化縣政府規劃興建彰化捷運鹿港線，從彰化市金馬路出發，跨越中山高速公路彰化路段，進入鹿港鎮馬鳴路，經鹿港富麗大鎮的打鐵厝產業園區，延伸到彰鹿路、中正路，終點站在鹿港轉運站。

其實早在日治時期，馬鳴路經鹿港富麗大鎮延伸到彰鹿路、中正路的路線，曾有糖鐵軌道。

「以前鹿港鎮有2座火車站」台鐵志工楊肇庭今天接受中央社記者訪問時說，鹿港以前有2條糖廠專用鐵路，一條通往彰化市，一條通往溪湖糖廠，日治時期因屬不同製糖會社，因此有2座火車站。

楊肇庭指出，位在現今鹿港文開書院停車場的火車站，主要經營鹿港溪湖間的路線，至於設在彰鹿路與青雲路的火車站則是經營鹿港通往彰化市的路線；早期客運不發達，糖廠小火車除負責載運甘蔗等貨物，也開放客運業務，有學生搭小火車通勤上課，也有人搭火車前往彰化市轉乘台鐵火車。

楊肇庭說，當時他也拿著照相機，拍下糖廠小火車在鹿港鎮行駛的照片。但隨著公路客運發達以及產業變遷，糖廠小火車客貨運業務逐漸萎縮，

楊肇庭指出，後來糖鐵被拆除，車站夷為平地，鐵軌也拆除成了柏油路，現今作為老人養護中心的鹿港車站，是後來為推廣觀光而重建，旁邊擺放1輛已報廢的糖廠火車頭，也算為糖鐵鹿港線留下紀錄。

鹿港 糖鐵

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