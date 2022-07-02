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台中上半年PM2.5平均值下降 市區可遠眺玉山

中央社／ 台中2日電

台中市今年上半年空氣品質細懸浮微粒（PM2.5）平均值，每立方公尺較去年同期下降5.9微克，6月間甚至可由市區遠眺玉山，中市府將持續執行「藍天白雲計畫」改善空品。

台中市政府今天發布新聞稿表示，台中市民國100年1至6月的PM2.5平均值是每立方公尺38.0微克，近年呈現逐降改善的趨勢，今年同期已降到每立方公尺14.1微克，首度低於15微克。

台中市環保局長陳宏益表示，今年上半年PM2.5平均值為每立方公尺14.1微克，較去年同期的20微克，改善5.9微克，也低於全國測站平均值14.7微克。

陳宏益指出，在空氣品質指標不良（AQI指數大於100）天數方面，今年1至6月份累積6天，較去年同期17天減少11天，6月間甚至可由市區遠眺玉山，顯示「藍天白雲計畫」執行成效顯著。

陳宏益說，市府持續執行並強化「藍天白雲行動計畫」，特別是提前準備因應下半年10月以後，容易因季風轉變、擴散條件變差而引起的空污。

環保局說明，市府將依環保署新頒布的空氣污染應變辦法研修「台中市空氣品質惡化防制措施」，要求大型固定污染源配合減污減排，及要求台中電廠空落實減煤減排、專案小組深度稽查重大固定污染源、運用智慧科技稽查、智慧監控污染排放及獎勵績優減污減排事業等。

另外，市府已啟動重大空氣污染管制自治條例、第4次電力業加嚴標準、第3次鋼鐵業加嚴標準及鍋爐加嚴標準等法制作業程序，持續強化執法工具，督促污染源加速改善、維護市民健康。

環保局指出，夏天對流旺盛大氣擴散條件較佳，空氣品質普遍較好，但偶爾有不利擴散的天氣型態，空氣品質仍有變差的情形，提醒民眾隨時注意空氣品質狀況。

空氣品質 台中市 PM2.5

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