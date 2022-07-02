花壇子弟創作文德宮專屬曲 傳統融合現代將登演藝廳
彰化花壇白沙坑文德宮是地方的信仰中心，花壇子弟李泳昌有感福德老爺對鄉親的庇佑，創作「白沙坑文德宮」曲子，他譜詞也找來同事花壇人的無二樂團羅伊森主唱作曲與演唱，去年元宵迎燈排文化祭期間首播，跟隨老爺神轎遶境沿途播放歌曲，獲得迴響，歌曲授權給文德宮，表達對家鄉的愛。
花壇文德宮為全台唯一道光皇帝御賜敕官封戴翰林官帽的土地公，縣府2008年將白沙坑迎燈排活動登錄為彰化縣無形文化資產。
李泳昌長期在文德宮當志工，他表示，希望能有一首歌代表彰化縣文德宮，也透歌曲讓大家更認識文德宮及全國獨一無二迎燈排文化；作曲及演唱人羅伊森說，歌曲的創作有別於以往自己擅長的搖滾與流行樂，不同風格的演唱還被傳唱開來受寵若驚。
兩人將這首歌曲授權給文德宮使用，白沙坑文德宮李錫圭主委表示，這首歌曲將節慶文化與傳統信仰融入現代潮流，創新搖滾風格製作出廟宇歌曲，歌曲也授權給彰興國中、崇實高工及彰化藝術教育協會，讓學生表演自己家鄉文化的歌曲，透過音樂讓更多人認識文德宮。
彰化縣藝術協會理事長黃小玲表示， 協會駐點在花壇，團員以學生為主，長期以音樂推動家鄉的文化特色，「白沙坑文德宮」這首曲子有別於傳統廟會風格，今天以管弦樂與打擊樂呈現，7月10日下午也將在員林演藝廳舉辦「創藝」創團音樂會，把文德宮的文化帶到音樂殿堂首演，獻給福德老爺。
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