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影／台中空品好 6月由市區可遠眺玉山

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
6月30日早上6點50分，從台中可看到玉山。圖／環保局提供
6月30日早上6點50分，從台中可看到玉山。圖／環保局提供

台中市今年上半年PM2.5平均值14.1微克/立方公尺，較去年同期20.0微克共改善5.9微克，低於全國平均值14.7微克；空氣品質不良截至今年1至6月累積6天，較去年同期少11天，環保局指出「6月間甚至可由市區遠眺玉山」是中南部空品區第一個符合空品標準的縣市。

環保局表示，台中市2011年1至6月PM2.5平均值是38.0微克/立方公尺，有逐降改善的趨勢，今年至同期已降到14.1微克/立方公尺，首度低於15微克/立方公尺。下半年將持續努力，今年有望達成年均值15微克/立方公尺的目標。

環保局指出，空氣品質改善也可從AQI>100比例上反應出來，100年1至6月AQI>100比例為49.6%，今年同期AQI>100比例已大幅降到3.9%。AQI>100空品不良比例呈現下降趨勢，而AQI<50空品良好的比例呈現上升趨勢，都可說明台中市空氣真的愈來愈好。

環保局長陳宏益強調，10月以後容易因季風轉變、擴散條件變差而引起的空汙，好發不良情形，須提前準備因應。包括加速研修「台中市空氣品質惡化防制措施」要求大型固定汙染源配合減汙減排、台中電廠空汙季落實減煤減排、專案小組深度稽查重大固定汙染源、運用智慧科技稽查、智慧監控污染排放及獎勵績優減汙減排事業等。

另外，鼓勵民眾參與，響應環保祭祀、使用益菌肥翻耕、使用大眾運輸工具或電動汽機車等共同守護空氣品質。市府已啟動重大空氣汙染管制自治條例、第四次電力業加嚴標準、第三次鋼鐵業加嚴標準及鍋爐加嚴標準等法制作業程序，持續強化執法工具。

空氣品質 台中市 PM2.5

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