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不見5公頃荷花芳蹤 東勢林業文化園區貯木池清淤
炎夏當至，但台中東勢林業文化園區占地約5公頃荷花池，日前遊客卻不見荷花芳蹤，僅剩池底淤泥、石堆露出，大嘆可惜；東勢林管處表示，為提升園區遊憩品質，進行貯木池改善工程，已種植大安水蓑衣等營造生態景觀，後續評估種植荷花等觀花水生植物。
「東勢林業文化園區」前身為大雪山林業股份有限公司，腹地廣大，園區保有大製材廠、燃料倉、鍋爐間、切片倉、貯木池等木材工業設施遺跡，其中廣達5公頃貯木池種植大片荷花，為台中山城區域賞荷最佳景點。
但日前有遊客發現，荷花池中竟不見荷花芳蹤，且池水乾枯，只露出池底淤泥及石堆，大嘆可惜；東勢林管處表示，為重拾歷史記憶、提升園區遊憩品質，辦理園區儲木池改善工作。
東勢林管處指出，藉由貯木池清淤，利用木排樁區分深淺水域，於深水區域放置漂流木以重現過往製材廠貯木池意象。另於淺水區域已種植大安水蓑衣等水生植物營造生態景觀，後續將評估種植荷花等觀花水生植物，搭配貯木池新設棧道，將提供遊客親水賞景舒適環境。
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