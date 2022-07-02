快訊

熱到受不了！日人曝水田高溫螯蝦「變紅浮起來」 網驚呼：天然海鮮粥

今本土+34,748、境外+79、死亡+96 各縣市均5千例以下

北捷車廂座椅廣告破壞美觀？議員批：市府想錢想瘋了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不見5公頃荷花芳蹤 東勢林業文化園區貯木池清淤

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
「東勢林業文化園區」荷花池中竟不見荷花芳蹤，改已大安水蓑衣等水生植物營造生態景觀。圖／東勢林管處提供
「東勢林業文化園區」荷花池中竟不見荷花芳蹤，改已大安水蓑衣等水生植物營造生態景觀。圖／東勢林管處提供

炎夏當至，但台中東勢林業文化園區占地約5公頃荷花池，日前遊客卻不見荷花芳蹤，僅剩池底淤泥、石堆露出，大嘆可惜；東勢林管處表示，為提升園區遊憩品質，進行貯木池改善工程，已種植大安水蓑衣等營造生態景觀，後續評估種植荷花等觀花水生植物。

「東勢林業文化園區」前身為大雪山林業股份有限公司，腹地廣大，園區保有大製材廠、燃料倉、鍋爐間、切片倉、貯木池等木材工業設施遺跡，其中廣達5公頃貯木池種植大片荷花，為台中山城區域賞荷最佳景點。

但日前有遊客發現，荷花池中竟不見荷花芳蹤，且池水乾枯，只露出池底淤泥及石堆，大嘆可惜；東勢林管處表示，為重拾歷史記憶、提升園區遊憩品質，辦理園區儲木池改善工作。

東勢林管處指出，藉由貯木池清淤，利用木排樁區分深淺水域，於深水區域放置漂流木以重現過往製材廠貯木池意象。另於淺水區域已種植大安水蓑衣等水生植物營造生態景觀，後續將評估種植荷花等觀花水生植物，搭配貯木池新設棧道，將提供遊客親水賞景舒適環境。

「東勢林業文化園區」貯木池淺水區已種植大安水蓑衣等營造生態景觀，後續評估種植荷花等觀花水生植物。圖／東勢林管處提供
「東勢林業文化園區」貯木池淺水區已種植大安水蓑衣等營造生態景觀，後續評估種植荷花等觀花水生植物。圖／東勢林管處提供

荷花 中東

延伸閱讀

清淤後變開闊 汐止鄉長里荷花開滿池好美

淡水屯山荷花季開跑 里長相揪來賞花

雲林北港水道頭文化園區點燈 打造觀光亮點

東勢林業文化園區無荷可賞 貯木池清淤改善中

相關新聞

藍綠看板對決 台中購物節3.5億追加預算過關

台中市經發局追加3.5億元「購物快樂送」預算，昨天議會三讀引發藍綠大戰。綠營質疑選前辦現金抽獎，用公帑大撒幣換選票嗎？藍...

影／台中空品好 6月由市區可遠眺玉山

台中市今年上半年PM2.5平均值14.1微克/立方公尺，較去年同期20.0微克共改善5.9微克，低於全國平均值14.7微...

不見5公頃荷花芳蹤 東勢林業文化園區貯木池清淤

炎夏當至，但台中東勢林業文化園區占地約5公頃荷花池，日前遊客卻不見荷花芳蹤，僅剩池底淤泥、石堆露出，大嘆可惜；東勢林管處...

得到祂聖示 員林福寧宮請大家捐熱血

彰化縣員林市福寧宮連續兩年獲頒內政部公益獎，因應COVID-19疫情嚴峻造成血荒，今天首次舉辦捐血抽大獎活動，截至中午民...

彰化就博會物流司機、客運駕駛都缺人 祭出8萬薪資

暑假開始，彰化縣府今天在和美舉辦就業博覽會，彰化低薪受到關注，縣府今天這場活動特別限制起薪低於2萬7千元的廠商無法參與，...

大卡司3億拍出科幻影集「零下一九七」 8成台中取景

總製作費逾3億元，集結重量級卡司的旗艦科幻影集「零下一九七」在中台灣影視基地拍攝取景，接近尾聲。台中市政府新聞局長鄭照新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。