不見5公頃荷花芳蹤 東勢林業文化園區貯木池清淤

炎夏當至，但台中東勢林業文化園區占地約5公頃荷花池，日前遊客卻不見荷花芳蹤，僅剩池底淤泥、石堆露出，大嘆可惜；東勢林管處表示，為提升園區遊憩品質，進行貯木池改善工程，已種植大安水蓑衣等營造生態景觀，後續評估種植荷花等觀花水生植物。

「東勢林業文化園區」前身為大雪山林業股份有限公司，腹地廣大，園區保有大製材廠、燃料倉、鍋爐間、切片倉、貯木池等木材工業設施遺跡，其中廣達5公頃貯木池種植大片荷花，為台中山城區域賞荷最佳景點。

但日前有遊客發現，荷花池中竟不見荷花芳蹤，且池水乾枯，只露出池底淤泥及石堆，大嘆可惜；東勢林管處表示，為重拾歷史記憶、提升園區遊憩品質，辦理園區儲木池改善工作。