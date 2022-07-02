得到祂聖示 員林福寧宮請大家捐熱血

彰化縣員林市福寧宮連續兩年獲頒內政部公益獎，因應COVID-19疫情嚴峻造成血荒，今天首次舉辦捐血抽大獎活動，截至中午民眾捐血約138袋，距離目標400袋還有一段距離；福寧宮表示，就是擔心疫情影響民眾捐血意願，因此準備上百份獎品給捐血者抽獎，沒抽中也有紀念品。

員福寧宮捐血活動上午9點開始，十多名熱心民眾已到場排隊，福寧宮管理委員會準備冰仙草和麥茶等飲料招待，員林福寧宮聖媽會、員林百果山獅子會、社團法人彰化縣龍鳳山慈善會等多個社團參與，社員除了挽袖捐血也幫忙招呼要捐血的民眾，維持抽獎秩序和發送紀念品、禮品。

員林福寧宮管委會主任委員林献鐘說，疫情讓很多人不敢出門導致血荒，影響需要救助的生命，福寧宮管委會舉辦活動前都會請媽祖聖示，這次捐血活動也不例外，管委會擲一筊即獲允筊（聖杯），可見媽祖慈悲為懷，同意舉辦捐血活動幫助蒼生。

捐血活動預計募捐400袋，截至中午138袋；福寧宮管委會表示，應該是受到疫清衝擊，民眾仍不太敢到類似捐血車的空間，管委會準備大尺寸液晶電視、腳踏車等上百份好禮，上午已有捐血者抽中腳踏車，開心騎回家，請民眾踴躍捐血就有機會帶回大獎。