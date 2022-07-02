聽新聞
test
0:00 / 0:00
得到祂聖示 員林福寧宮請大家捐熱血
彰化縣員林市福寧宮連續兩年獲頒內政部公益獎，因應COVID-19疫情嚴峻造成血荒，今天首次舉辦捐血抽大獎活動，截至中午民眾捐血約138袋，距離目標400袋還有一段距離；福寧宮表示，就是擔心疫情影響民眾捐血意願，因此準備上百份獎品給捐血者抽獎，沒抽中也有紀念品。
員福寧宮捐血活動上午9點開始，十多名熱心民眾已到場排隊，福寧宮管理委員會準備冰仙草和麥茶等飲料招待，員林福寧宮聖媽會、員林百果山獅子會、社團法人彰化縣龍鳳山慈善會等多個社團參與，社員除了挽袖捐血也幫忙招呼要捐血的民眾，維持抽獎秩序和發送紀念品、禮品。
員林福寧宮管委會主任委員林献鐘說，疫情讓很多人不敢出門導致血荒，影響需要救助的生命，福寧宮管委會舉辦活動前都會請媽祖聖示，這次捐血活動也不例外，管委會擲一筊即獲允筊（聖杯），可見媽祖慈悲為懷，同意舉辦捐血活動幫助蒼生。
捐血活動預計募捐400袋，截至中午138袋；福寧宮管委會表示，應該是受到疫清衝擊，民眾仍不太敢到類似捐血車的空間，管委會準備大尺寸液晶電視、腳踏車等上百份好禮，上午已有捐血者抽中腳踏車，開心騎回家，請民眾踴躍捐血就有機會帶回大獎。
員林福寧宮近20年，每年支出約1300萬元從事關懷地方弱勢族群、地方公益事業及發放清寒子弟獎助學金，2020年、2021年均獲內政部頒贈宗教公益獎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言