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彰化就博會物流司機、客運駕駛都缺人 祭出8萬薪資

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化客運今天到就博會徵才，急需大客車駕駛員。記者林敬家／攝影
彰化客運今天到就博會徵才，急需大客車駕駛員。記者林敬家／攝影

暑假開始，彰化縣府今天在和美舉辦就業博覽會，彰化低薪受到關注，縣府今天這場活動特別限制起薪低於2萬7千元的廠商無法參與，有貨運業者開出集配司機最高8萬元薪資，客運業者也急徵才，要補足在疫情期間間流失的駕駛員，為疫情趨緩準備。

嘉里大榮貨運今天也到就博會徵才，業者指出，這兩年因疫情貨運司機需求擴大，急需更多人加入，司機薪資與載貨量有關，尤其現在各站所互相支援的機會多，若願意跨站協助，再加入招攬業務等，最高薪資可達到8萬，一般沒有業績獎金的司機則落在4、5萬左右，

業者也說，應徵者至少要有大貨車駕照才能應徵，司機工作辛苦，除了載貨也需要協助搬貨，年輕人應徵有限，普遍也認為司機風險高，寧可待在工廠工作，徵才仍有瓶頸。

彰化客運今天也到場徵才，急需大客車駕駛員，業者指出，前幾年疫情客運減班嚴重，大客車司機流失轉到物流業多，眼看疫情將趨緩，必須找回原有的人力，也到駕訓班、汽訓中心宣導招募。

彰化縣長王惠美今天也到場與關心各廠商招募狀況，現場有39家廠商提供1500個職缺，她表示，以前看到業者開出薪水許多都是基本工資起跳，這一場都有2萬7千以上，彰化人才多，希望業者用更多的薪資讓人留下來。

不過陳姓社會新鮮人表示，彰化傳產薪資與台中相比平均起薪差了3千左右，但考量到台中要租屋，相關花費也不少，若能工作環境、同事人也不錯，第一份工作在彰化也可以接受。

彰化縣府代理勞工處長何俊昇說，彰化微型工廠多，低薪和產業有很大關係，目前職業趨勢，物流業蓬勃發展，7月20日首度開設大貨車職訓班，招募30人，預計三分之二學員考得證照能順利媒合上工，以助投入高薪產業。

嘉里大榮貨運今天也到就博會徵才，這兩年因疫情貨運司機需求擴大，急需更多人加入。記者林敬家／攝影
嘉里大榮貨運今天也到就博會徵才，這兩年因疫情貨運司機需求擴大，急需更多人加入。記者林敬家／攝影
彰化縣今天舉辦就業博覽會，現場有39家廠商提供1500個職缺。記者林敬家／攝影
彰化縣今天舉辦就業博覽會，現場有39家廠商提供1500個職缺。記者林敬家／攝影

疫情 薪資

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