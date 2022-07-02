陳柏惟下一步？蔡其昌：將擔任競選團隊分區總幹事

台灣基進前立委陳柏惟退黨，外傳陳柏惟將擔任民進黨立院副院長、台中市長參選人蔡其昌競選團隊發言人？蔡其昌今天參加捐血活動時說，預計二周內發布競選人事，陳柏惟將擔任市長選舉競選團隊分區總幹事。

陳柏惟前天透過臉書宣布，即日起退出台灣基進，他表示，那美好的一仗已經打過，謝謝台灣基進。台灣基進祕書長、兼中彰投黨部主委王興煥說，陳有告知，尊重與祝福，「我們都是台灣隊的一員」。

蔡其昌今天說，他獲民進黨徵召參選台中市長後，就已拜會過台灣基進黨主席陳奕齊、陳柏惟，陳柏惟已經進入競選團隊，協助選務工作。

蔡其昌指出，陳柏惟在他獲提名，「陳柏惟非常認同我，幾乎是主動，認為台中需要改變，市長不適任，我找他，他也很主動，關心這場選舉。我們有理念，陳柏惟也認為我來當市長比較適合，很快就來加入團隊。

蔡其昌說，基本上，在陸戰部份，選舉團隊同黨立委會擔任分區總幹事，至於陳柏惟擔任什麼職務？陳柏惟也會擔任分區總幹事，預計在二周內發布。