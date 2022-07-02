快訊

大馬羽賽／背後救球神乎其技！ 小戴高EQ答現役女單3強提問

宜蘭男酒駕躲警涉9違規 最後闖紅燈撞車...瞬成火球

陳柏惟下一步？蔡其昌：將擔任競選團隊分區總幹事

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立院副院長、台中市長參選人蔡其昌（右）今天說，陳柏惟將擔任分區總幹事，預計二周內發布競選團隊人事。記者趙容萱／攝影
立院副院長、台中市長參選人蔡其昌（右）今天說，陳柏惟將擔任分區總幹事，預計二周內發布競選團隊人事。記者趙容萱／攝影

台灣基進前立委陳柏惟退黨，外傳陳柏惟將擔任民進黨立院副院長、台中市長參選人蔡其昌競選團隊發言人？蔡其昌今天參加捐血活動時說，預計二周內發布競選人事，陳柏惟將擔任市長選舉競選團隊分區總幹事。

陳柏惟前天透過臉書宣布，即日起退出台灣基進，他表示，那美好的一仗已經打過，謝謝台灣基進。台灣基進祕書長、兼中彰投黨部主委王興煥說，陳有告知，尊重與祝福，「我們都是台灣隊的一員」。

蔡其昌今天說，他獲民進黨徵召參選台中市長後，就已拜會過台灣基進黨主席陳奕齊、陳柏惟，陳柏惟已經進入競選團隊，協助選務工作。

蔡其昌指出，陳柏惟在他獲提名，「陳柏惟非常認同我，幾乎是主動，認為台中需要改變，市長不適任，我找他，他也很主動，關心這場選舉。我們有理念，陳柏惟也認為我來當市長比較適合，很快就來加入團隊。

蔡其昌說，基本上，在陸戰部份，選舉團隊同黨立委會擔任分區總幹事，至於陳柏惟擔任什麼職務？陳柏惟也會擔任分區總幹事，預計在二周內發布。

陳柏惟表示，他去美國演講一個月，分享他拚戰經驗，平常的日子認真復健，精進自己的球技，將來或許賣賣體育用品、或許去考主播評論員，我不知道未來能不能重回球場，但我會作為一個球迷，繼續支持「心向台灣、民主優先」的球隊。

台灣基進前立委陳柏惟透過臉書宣布，退出台灣基進，並表示「下次回來，我會更勇敢」。圖／翻攝自「3Qi.tw 陳柏惟」臉書
台灣基進前立委陳柏惟透過臉書宣布，退出台灣基進，並表示「下次回來，我會更勇敢」。圖／翻攝自「3Qi.tw 陳柏惟」臉書

2022大選 台中市長 台中市選舉 蔡其昌 陳柏惟 基進黨

延伸閱讀

陳柏惟助綠營台中市長選戰 基進力挺卻意外酸了蔡其昌

外傳將擔任蔡其昌發言人？ 陳柏惟：等回國再說

陳柏惟退黨導火線? 基進主席：民進黨很多人跟他討人情

陳柏惟退黨下一步？名嘴曝：他很搶手，不用擔心他的未來

相關新聞

辣個男人回來了！「虧雞福來爹」預告回歸「幹大事」

3年多前參選台南市長以「虧雞福來爹」引發熱烈討論的伍彩集團林義豐，昨天星期五晚上在臉書釋出一段電音趴影片預告「辣個男人再...

蘭陽平原的三方角力 宜蘭縣長選情網友怎麼看？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「宜蘭縣長社群熱議人選」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的三大宜蘭縣長人選網路聲量排行。

又被質疑「學術不倫」 柯志恩參選第3天就喊告

繼昨天爆發美國房產爭議後，今天網路又出現「翁達瑞教授」指控柯志恩學術不倫。柯志恩質疑「翁達瑞」是化名，並表示，翁所提到的...

陳柏惟下一步？蔡其昌：將擔任競選團隊分區總幹事

台灣基進前立委陳柏惟退黨，外傳陳柏惟將擔任民進黨立院副院長、台中市長參選人蔡其昌競選團隊發言人？蔡其昌今天參加捐血活動時...

昨賣石斑、今銷鳳梨 陳其邁：他拚市政不分藍綠

國民黨派出前立委柯志恩角逐高雄市長，這兩天炒熱選戰氣氛，高雄市長陳其邁最近也開始增加市政行程迎擊，今早他視察大樹舊鐵橋濕...

民眾覺得沒落跑？ 新民調打臉林智堅：6成市民認應做滿任期

民進黨桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅日前接受本報專訪時表示，內部民調顯示民眾不覺得到桃園是空降，也不認同落跑的看法。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。