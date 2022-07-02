大卡司3億拍出科幻影集「零下一九七」 8成台中取景

總製作費逾3億元，集結重量級卡司的旗艦科幻影集「零下一九七」在中台灣影視基地拍攝取景，接近尾聲。台中市政府新聞局長鄭照新探班，感謝劇組長期落地拍攝，預祝電視劇收視長紅。

鄭照新表示，「零下一九七」製作團隊很多導演和演員都常來台中拍戲，作品超過八成在台中取景，除特色市區景觀、古蹟、街道，也在霧峰的中台灣影視基地搭景拍攝。歡迎劇組多來台中拍片，作品上映後，將讓觀眾看到具科幻氛圍、不一樣的台中。

導演馮凱說，台中很好拍，天氣、交通都方便，除了既有的山海屯城景觀，還多了專業影視製片場域中台灣影視基地，對影視製作幫助很大。加上市府的補助、各機關和影視發展基金會協拍單一窗口提供友善協助，從道路借用、場景、人力協調，還有各項封街會議等幫忙，感受到台中濃濃人情味。

新聞局指出，「零下一九七」場景講究，由美術指導廖惠麗、王炳森領軍，實景搭配攝影棚搭景、輔以特效動畫，以架空方式呈現劇中市景。

實力卡司共同出演，包含台北電影節最佳男主邱澤、最佳女主陳意涵、新生代演員張軒睿、老戲骨寇世勳、實力派演員修杰楷、台北電影節及金鐘獎最佳女主尹馨、金鐘獎最佳女配簡嫚書等演員。總製作費超過3億元，精彩可期。

新聞局說明，「零下一九七」獲得市府新聞局補助，並由台中市影視發展基金會協拍。

故事從忽然浮出海面的休眠艙揭開序幕，沈睡中的邱澤帶著50年代的記憶來到68年後的現代，與飾演孫子的張軒睿擦出年代差的爺孫趣味，兩人將與神秘女子陳意涵抽絲剝繭，揭開「永生人」概念外衣下的百年巨大科技陰謀，結合懸疑、推理、科幻的氛圍的創新作品，目前劇組拍攝接近尾聲，後續將在各大平台上映。