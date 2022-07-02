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管線箱占道阻輪椅、嬰兒車 中市盤點507處分三階段改善
早期管線單位設置箱體佔據人行道空間普遍，台中市政府建設局盤點出507處人行道寬度不足1.5公尺的待改善位置，將分三階段執行，第一階段以人口密集與交通流量較大，預計今年底完成83處。
建設局長陳大田表示，人行道因各類箱體阻礙通行，造成行人、輪椅及嬰兒車不方便通行，建設局已盤點出507處，分三階段執行改善計畫。
陳大田指出，第一階段執行人口密集區，包括南屯區黎明路二段、北區忠明路、大雅區及潭子區雅潭路二、三段等，調整箱體位置、整併桿件、纜線下地與鋪面更新等，提供用路人無礙友善的空間。建設局今年底可完成83處瓶頸點改善，人行道寬度以3公尺為原則。
第二階段以人行道寬度達2公尺及路幅達一定寬度以上，如南區忠明南路等，預計改善38處箱體影響處，今年底開始執行；第三階段針對人行道寬度不足且路幅達一定寬度，局部評估箱體遷移或拓寬人行道。
陳大田説，建設局邀集管線單位及相關管理單位共同參與，進行設施整併、減量、遷移、下地或擴建部分人行道等方式改善，還給用路人安全通暢的人行空間。
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