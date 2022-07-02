豐原農會總幹事推女兒蔡怡萱選議員 豐后選區暫10人搶5

台中市議員第四選區（豐原后里）再添變數，豐原區農會總幹事蔡森陽的女兒蔡怡萱昨晚宣布參選市議員。蔡森陽原支持無黨籍議員陳清龍，日前傳出陳清龍年底不再爭取連任，本人不表態。

蔡怡萱在臉書宣布，將投入年底市議員選舉，希望鄉親牽成。農會相關群組昨晚開始出現貼文「蔡總幹事經過多方考量，為了我們農會與地方產業，決定推派他的女兒蔡怡萱，參選台中市豐原后里區市議員。總幹事與蔡怡萱將安排時間拜訪各位夥伴，懇請大家牽成支持」。

台中市豐原后里參選人數眾多，國民黨提名有張瀞分、陳本添、邱愛珊；民進黨提名謝志忠、廖芝晏；自行宣布參選的國民黨前議員翁美春，無黨籍陳清龍、王朝堃；時代力量傅智恒；基進黨陳若庭，目前共10人。

其中強棒陳清龍日前傳出不爭取連任，投下地方震撼彈，但陳清龍接受本報採訪時説「不表態」、「有決定會公開說明」。蔡森陽歷屆議員選舉力挺陳清龍，今年則推出他的女兒蔡怡萱參選，雙方關係有待釐清。