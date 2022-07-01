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台中生育津貼倍增一胎領2萬 津貼紅包袋還可當相框

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民眾一胎可領2萬，經貼紅包袋還可以拿來當相框。圖/民政局提供
民眾一胎可領2萬，經貼紅包袋還可以拿來當相框。圖/民政局提供

台中市今年生育津貼新制上路，1胎1萬元倍增為1胎2萬元，市府民政局設計改版生育津貼紅包袋及祝賀卡樣式，創意結合紅包袋與相框功能。民政局長吳世瑋表示，即日起至各戶政事務所申請生育津貼即可拿到手。

吳世瑋表示，全台出生率及結婚率呈現下降趨勢明顯，為市府今年起不僅降低公托月費，更提高生育津貼至2萬元，另持續進行公托、公幼、親子館倍增計畫，努力減輕家長負擔。

民政局指出，這次全新改版的「掌中寶」紀念相框紅包袋融合幸福成家、讓愛延續等理念，民眾將津貼及祝賀小卡取出，放置個人化小卡或新生兒紀念相片，變成珍藏幸福的紙相框。

霧峰林小姐是當地第一位拿到改版「掌中寶」創意紅包袋。她說，市府加碼生育津貼至2萬元，補貼一些奶粉錢，新版紅包袋相當有巧思，還可以當相框，非常具紀念價值。

民政局說明，生育津貼新制適用今年年1月1日出生的新生兒，新生兒父母一方在新生兒出生當日已設籍台中市滿180天以上，在新生兒出生後60天內，申請人持身分證、戶口名簿、出生證明書正本等文件前往戶政事務所辦理出生登記，當場就可領取生育津貼2萬元及全新改版紅包袋，另新生兒出生次日起6個月內未申請者，視為放棄。

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