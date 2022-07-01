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獨／善組織戰 前市議員張雅旻任民進黨中市黨部執行長

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
隸屬正國會系統、善打組織戰的前市議員張雅旻，接下民進黨台中市黨部執行長一職，今走馬上任。記者劉柏均／攝影
隸屬正國會系統、善打組織戰的前市議員張雅旻，接下民進黨台中市黨部執行長一職，今走馬上任。記者劉柏均／攝影

民進黨台中市黨部人事異動，原計畫投入台中第五選區市議員選戰的張雅旻，在黨內初選惜敗後，休息再出發，接下市黨部執行長一職，今走馬上任，原執行長陳怡潔回任前交通部長林佳龍秘書；民進黨台中市黨部主委李天生表示，此次為例行更換，也希望借重張執行長組織能力，一起奮戰年底選戰。

台中市前市議員張雅旻，4年前市議員選情失利，原訂今年再戰，卻在黨內初選中，惜敗給新系林義偉及現任議員蕭隆澤；休息一段時間後，張雅旻接下市黨部執行長一職，今天正式任職，而原執行長陳怡潔，則回任前交通部長林佳龍秘書。

在民進黨內隸屬正國會的張雅旻，經歷豐富，曾擔任林佳龍特別助理，2014年參選台中市第五選區(潭子、大雅、神岡)市議員選舉，以第二高票當選台中市議員，擅長地方組織系統運作。

張雅旻表示，很榮幸有這個機會接下執行長職務，換個位置也能夠繼續為廣大市民及黨員同志來服務，未來也將秉持著壯大台灣深耕地方的民主理念繼續向前，團結本黨，共創2022年九合一大選佳績，朝著市長過關、議員過半、村里長倍增的目標邁進。

回任林佳龍秘書的陳怡潔說到，雖然名義上離開市黨部職位，但民進黨是一起的，都是同事，會一起陪同處理黨務，目前也正與張交接，之後就會擔任林佳龍辦公室秘書，協助林佳龍組織系統事務。

李天生表示，此次職務為例行替換，由張雅旻擔任執行長；張雅旻過去曾擔任過市議員，也經歷過選舉洗禮，在選舉運作上比較熟悉，希望倚重她的經驗與地方組織運作專長，協助民進黨在年底台中選戰，打下漂亮一仗。

李天生也提到，現在許多黨部重要角色，如現任台中市民進黨籍市議員周永鴻、林德宇，過去都曾擔任過市黨部執行長一職，也相信張雅旻在經歷過黨部執行長一職後，行政經驗累積，未來政治路上更大有可為。

民進黨 林佳龍 台中市

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