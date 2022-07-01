員林幸福卡今起不限年齡 市民均可申辦儲值600元

彰化縣員林市發行幸福卡，原定6歲以上市民才可申辦，公所並為幸福卡儲值600元開卡禮，但不少市民反映不要有年齡限制，員林市長游振雄說，公所順應民意，今天起只要設籍員林市的市民，不限年齡均可申辦。

員林市公所在市代會支持下，今年編列7000多萬元發行「幸福卡」，為每位辦卡市民儲值600元開卡禮，原預訂幸福卡要發行約十萬張，但去年12月開放民眾申辦至今，不到3萬人申請。

有家長說，辦卡不應限制要6歲以上，他們若幫孩子辦了卡，裡面的儲值金孩子都可以用，如果有二個孩子，一家四口就有2400儲值金可用也不錯。

游振雄說，順應民意，公所決定7月1日起辦卡不限年齡，只要是設籍員林市市民、包括完成戶籍登記的新生兒、及新遷入員林市設籍滿三個月者均可辦卡和儲值開卡金，由於幸福卡有悠遊卡功能，不僅持卡搭幸福巴士免費，幸福卡內的儲值金也可以在超商及許多店家消費，未來還有停車場優惠。

原定7月1日起需持卡才能免費搭幸福巴士，游振雄說，宣導期再延到8月，目前一般民眾不用持卡仍可搭乘，但希望民眾能趕快辦卡，因為幸福卡的福利會持續加碼，發行幸福卡是希望把消費商機留在員林市，未來幸福巴士對於沒有幸福卡的搭乘者所收費用也擬做為員林市的公益基金。