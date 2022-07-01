后里育英國小守衛室藏身健康中心 郵差送信僅能大喊

台中后里育英國小已創校58年，但警衛室卻無獨立空間，長期占用健康中心部分空間，且距離校門過遠，視線欠佳，民眾洽公不便，也無法做門禁管制；台中市教育局將協助校方，向內政部營建署爭取「人本通學廊道」改善計畫，並由教育局輔助警衛室經費，配合廊道施工，提供安全通行空間。

台中后里育英國小創校至今58年，校門口一直沒設警衛室，而長久借用健康中心部分空間，警衛室現居位置離大門過遠，視線欠佳，實不利於學生安全掌控、門禁監控及出入人員車輛管控，應遷建至鄰近大門處；立委楊瓊瓔、台中市議員陳本添服務處，今邀集相關單位到場會勘。

育英國小校長王志嵩提到，依「國民小學及國民中學設施設備基準」，該校應設健康中心1間，佔地117平方公尺，唯因與警衛室共用空間，現有健康中心面積不符合前列基準，應即修正，擬規劃興建專用警衛室，但所需經費龐大，非校方能負擔，為讓健康中心符合前列基準，健全警衛室功能，盼教育局同意補助經費。

太平里長陳進益說，自己是育英國小第一屆畢業生，開心以後校門有警衛做門禁管制，但也建議，校門臨四月路，圍牆也能做整體外觀的綠美化，並設置通學步道，學童也比較安全，讓學校與社區融合更加緊密，育英國小的圍牆也等於是太平里的門面，相信居民都會樂見這樣的改變。