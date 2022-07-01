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九天盃環台賽第10年起跑 盛夏挑戰極限人生

中央社／ 台中1日電

九天民俗技藝團舉辦九天盃太子極限環台賽今年邁向第10屆，有5組參加隊伍今天出發，展開為期28天的行腳賽事，希望在疫情下記錄一段深刻的人生回憶。

九天民俗技藝團自2011年扛著三太子神偶戰勝了撒哈拉沙漠後，每年7月都會號召各方一同參與九天主辦的「九天盃太子極限環台賽」，前年因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻活動停辦，去年僅1組人馬參加。

環台賽邁入第10年，此次，有34人名參加全程組，共有5組隊伍參賽。「九天盃太子極限環台賽」今天從台中起跑往南，雖疫情已趨緩，為配合防疫仍須戴口罩，每天約有40公里的路程的選手來說，仍是一大困難。

團長許振榮表示，九天盃宗旨就是透過行腳方式，推廣年輕人踏出戶外，勇於挑戰自我，展現台灣人堅韌、不服輸的精神，期盼能成為台灣獨具特色的活動盛事。

九天盃賽事除扛三太子環台，也號召200多名重機騎士擔任道路裁判，維護選手秩序與安全。九天感念騎士歷年來不遺餘力的付出，今年特頒發給參與10年的裁判員10年勳章。

九天民俗技藝團團長許振榮策辦九天盃太子極限環台賽，激勵國內青年學子走出戶外，提倡勇於自我挑戰，2012年起，在7月舉辦至今已邁入10年，賽事為期28天，選手7人組隊、分工合作扛三太子，完成徒步環島壯舉。

疫情 三太子 裁判

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