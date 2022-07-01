東勢林業文化園區無荷可賞 貯木池清淤改善中

台中東勢林業文化園區內的生態貯木池，每逢夏季荷花綻放，今年卻無荷可賞，東勢林管處解釋，貯木池正在清淤改善，重現過往製材廠貯木池意象，後續評估是否種植荷花等植物。

時序進入盛夏，正是荷花開放的時節，往年東勢林業文化園區內的生態貯木池，盛開的荷花在微風輕撫下，隨風搖擺，但今年此景卻不復見。有民眾發現，占地廣達5公頃的荷花池，現在卻是池水乾枯，池底淤泥露出，不見昔日荷花飄香、綠葉相稱的美景。

東勢林管處今天透過文字稿表示，貯木池進行清淤改善工程，利用木排樁區分深淺水域，在深水區域放置漂流木，重現過往製材廠貯木池意象。淺水區域已種植大安水蓑衣等水生植物營造生態景觀，後續將評估種植荷花等觀花水生植物，搭配貯木池新設棧道，將提供遊客親水賞景舒適環境。

東勢林業文化園區前身為大雪山林業股份有限公司，為60年代東亞最大的美式一貫化作業製材廠，園區保有大製材廠、燃料倉、鍋爐間、切片倉、貯木池等木材工業設施遺跡，為重拾歷史記憶、提升園區遊憩品質，辦理園區儲木池改善工作。