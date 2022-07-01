影／日管處規畫生態步道 貫通埔里桃米、魚池澀水社區

南投縣埔里鎮桃米社區吸引不少遊客踏青旅遊，居民期待沿桃米溪設置休閒步道，日管處、埔里鎮公所今天會勘。日管處表示，將著手規畫貫通桃米社區及魚池鄉澀水社區休閒步道，讓澀水紅茶及水上瀑布成觀光亮點。

日管處表示，水上瀑布主要路徑多是林務局用地，盼地方協助取得土地同意後，將著手設計溯溪及爬坡路徑，也會在起點設生態解說教室跟導覽牌，易發生災害路段、溯溪路段前後設置警告標語，強化整體環境的教育意義跟風險管理。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧說，農委會主委陳吉仲到埔里與鄉親座談，新故鄉文教基金會董事長廖嘉展建議，桃米社區20年來在生態維護及社區共榮努力下，吸引遊客青睞，成功發展低碳生態旅遊。若能夠設置休閒步道，讓遊客浸淫在芬多精的環境中，伴著群蝶飛舞，更能提升國內生態教育旅遊的質感。

蔡培慧說，這條步道完成後，從桃米社區貫穿魚池鄉大雁村，澀水是生產紅茶的重要產地，推廣好步道、好紅茶，一路走到水上瀑布體驗自然之美。