中市4.7億振興預算通過 藍稱有理綠批現金換選票

台中市議會今天三讀通過「台中餐飲安心吃」及「購物快樂送」共新台幣4.7億元追加預算，綠營質疑選前舉辦抽獎是用現金換選票，藍營則說中央也以公帑補助國旅，台中為何不行。

台中市議會今天舉辦臨時會，審議台中市政府追加減預算，其中，「台中餐飲安心吃」1.2億元及「購物快樂送」3.5億元追加預算案，引發藍綠爭辯，國民黨市議員高舉「疫情衝擊民生，追加預算有理」手牌，民進黨市議員也舉「振興紓困、效益不佳」「退回重編」手牌。兩案三讀通過，市長盧秀燕感謝議會支持。

民進黨籍台中市議員周永鴻指出，市府編列4000多萬元購物節預算，又追加3.5億元要抽獎，違反預算法追加預算精神。同黨市議員陳淑華認為，購物節選在選舉前夕舉辦，用公帑送現金是要換選票嗎？活動是否會被操作為選舉活動。

國民黨籍台中市議員劉士州則說，購物節登錄金額，3年來不斷成長，疫情衝擊、物價波動下，再不刺激消費，難道要等死嗎？同黨市議員李榮鴻也指出，中央編列55億元振興預算，台中編列3.5億元，若中央是合法編列，台中市也是合法，不應再反對。