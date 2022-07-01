台中屢傳淹水災情 蔡其昌批盧秀燕對治水「漠不關心」

台中近日遭大豪雨襲擊，包含海線、屯區等，台中各地屢傳淹水災情，台中市長盧秀燕6月29日晚間也到沙鹿視察；立法院副院長蔡其昌認為盧對治水「漠不關心」，擔任4年市長卻無法解決，淹水老問題，市長就該負起責任。

立法院副院長蔡其昌表示，城市的治理，最重要的就是「未雨綢繆」，有時候暴雨的量，一時超過當時工程所預期的降雨量，當然會產生淹水現象，但若淹水是「老問題」，以沙鹿、太平等有些地方，淹水就是老問題，這兩年跑遍地方，里長也都有反應，「陳年的老問題，市長就該負起責任。」

「對整個治水她是漠不關心的」，蔡其昌說到，明明在一定程度降水量，不該淹水的竟淹水，這表示是市長疏忽了，畢竟市長她已經當了4年，這些問題為甚麼不能夠解決？問題在哪裡？我想都要盡快來想辦法克服，要有短、中、長期作為，不能讓人民在水深火熱之中，趕快把人民的困難，對生活上不方便、生命財產都有威脅的，趕快解決。

對此台中市政府表示，為解決地方淹水問題、提升區域防洪能力，市府也持續向中央爭取前瞻補助約2.9億元，加強全市水安全建設，如「大里區台74號平面道路及中山路排水改善工程」、「太平區G幹線雨水下水道工程」等案，讓山線及屯區排水能力大幅提升．有效解決淹水問題。

針對海線淹水狀況，中市府也提到，盧秀燕市長6月29日晚間也到沙鹿南勢里視察，原本逢雨必積水，高度幾乎高到家中床鋪，在廖區長代表市府跟地主努力溝通協調下，於2018年施作第二條長近40米排水溝，加強排水，大大改善該區積水情形，適逢瞬間強降雨，一時排水不及，積水至門檻高度，當天雨勢漸歇後，均已退水。

據中市水利局數據指出，6月29日午後熱對流帶來瞬間豪雨，根據中央氣象局雨量觀測，當日自中午統計至晚上的區間內，台中最大1小時雨量由多至少依序分別為霧峰區98mm、烏日區79mm、和平區79mm、沙鹿區78.5mm、東勢區75.5mm、豐原區71.5mm、西屯區70.5mm，均已超過時雨量70mm的市區側溝及雨水下水道保護標準。