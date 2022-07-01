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台中烏日前竹區段徵收明施工 封閉勤農巷、光德路

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市烏日前竹區段徵收工程明起施工，光德路及勤農巷全線封閉。圖／台中市地政局提供
台中市烏日前竹區段徵收工程明起施工，光德路及勤農巷全線封閉。圖／台中市地政局提供

台中市地政局長吳存金今天說，台中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標，以及第四標合併工程位於環中路六、七段西側，預計明天起施工，範圍內勤農巷(光明路至環中路六段)及光德路(光明路至信義街105巷)全線封閉施工，請用路人使用替代道路或提早規劃改道路線。

吳存金說明，這項工程預計到2024年10月17日、約839天，配合都市計畫施作管線工程、排水工程、污水工程及道路工程等各項基礎工程，區域內原有的勤農巷及光德路因應施工採封閉施作，未來將依都市計畫重新配置、廢道拆除。

地政局說，勤農巷及光德路封閉期間，將有行車流引導計畫，原由勤農巷欲前往光明路的民眾請改道由環中路六段左轉光明路，或由環中路七段往南至環河路一段右轉接回光明路行駛。

地政局建議，原經光德路往南至光明路的民眾，可改道由中山路一段至環中路六段右轉後接光明路；原光明路轉光德路往北的民眾，可由光明路往北至環中路六段左轉後至中山路一段左轉接回光德路口。

吳存金說明，台中市烏日前竹地區區段徵收工程完成後，將提升道路品質及提供舒適的行人通行空間，並改善當地逢強降雨必淹水的問題，感謝市民忍受一時交通不便。

吳存金建議，工程施作期間，請用路人行經封閉改道區域請減速慢行，並請依施工管制人員及安全設施指示循序漸進，也可收聽警察廣播電台FM94.5了解最新路況，如對改道方式有疑問或建議事項，可撥打台中市市民一碼通專線1999洽詢。

台中市 區段徵收

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