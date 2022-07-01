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蜜蜂分家看上福德宮 埤頭竹仔圍信眾嘖嘖稱奇

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉竹圍里福德宮通風口出現蜜蜂群聚，沒攻擊村民。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉竹圍里福德宮通風口出現蜜蜂群聚，沒攻擊村民。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埤頭鄉「竹仔圍福德宮」完成整修，這兩天飛來大量蜜蜂，村民查看不是虎頭蜂而鬆了一口氣，對於蜜蜂前來祝賀土地公的家煥然一新，都十分高興；捕蜂達人葉木村說，這是義大利蜂，新后分家引來工蜂跟隨，找到飼主就能全數打包帶走。

蜜蜂群聚在通風小窗口外，引來埤頭鄉竹圍村德福宮的信眾圍觀，嘖嘖稱奇。多名村民表示，近日完成整修福德宮老舊設施，清理內外環境，剛掛上竹仔圍福德宮的看板就有一隻蜜蜂飛來停在小窗口外牆，沒多久數以百隻蜜蜂陸續飛來，沒攻擊性，全數停在小窗口外牆，好像向福德正神道喜。

捕蜂達人葉木村說，這些蜜蜂俗稱義大利蜂，耐高溫，適應潮濕氣候，是台灣養蜂人家最常見的飼養品種，也是世界養蜂業最普遍的品種，性情溫馴，蜂王產乳量高又多子多孫，族群龐大，是廣受蜂農歡迎的蜂種。

葉木村表示，竹仔圍福德宮的蜂群先來一隻，接著來一大群，屬於分蜂現象，也就一個蜂箱裡有第二位蜂后，新蜂后會帶著工蜂另覓地方建立王國，牠們選上竹仔圍福德宮，但環境顯然不適合牠們，福德宮信眾可到附近打聽找出飼主，請飼主（蜂農）帶蜂箱到場，義大利蜂就會飛進蜂箱。

蜜蜂

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