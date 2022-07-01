6月小跌53人！彰化人口流失止血 罕見出現遷入大於遷出

彰化縣府今天公布6月人口數為124萬7630人，比5月124萬7683人只小跌53人，其中遷入3332人，遷出2930人，罕見出現遷入比遷出人口多的現象，讓縣府大為振奮，不過，今年6月的死亡人數1211人明顯增加，衛生局指出，人口老化加上染疫造成的死亡，6月呈現的死亡人數與預期相近。

縣府民政處長賴致富說，縣府今年祭出「來彰有禮」獎勵措施多少有遷入誘因，盼疫情趨緩入境人口回歸彰化戶籍，目標回到125萬人口以上。

彰化在今年4月總人口數跌破125萬人，由於正值縣府爭取升格第七都的敏感時刻，另根據地制法，人口125萬人以上的縣才得設2名副縣長，因此外界都將125萬人口視為重要關卡。

縣府統計，彰化縣人口過去每月人口都是平均以近1千人流失，今年3、4月還連續兩個月少了超過2千多人，民政處說，人口遷出大於遷入是影響彰化人口的關鍵因素，縣內光是今年3月出境滿2年後戶籍逕遷國外達1671人。

賴致富說，隨著疫情減緩，加上入境檢疫天數放寬為3+4天，先前因疫情未回國的民眾陸續回台，為人口流失止血，6月入境遷入6月327人，出境遷出159人，與過去幾個月都是出境遷出大於入境遷出相比對人口有正面幫助，仍期待有更顯著效果。