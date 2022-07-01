竹山鎮「做環保興經濟」 回收分類送商品兌換券
南投縣竹山鎮「做環保興經濟」資源回收商品抵用卷今天開始發送，民眾拿著鎮公所發的環保袋，落實資源回收作業且裝滿7分滿，就可以獲得10元商品兌換券一張，簡單又輕鬆，減少垃圾量又能賺好康。
竹山鎮長陳東睦說，只要做好垃圾分類、資源回收工作就可以得到兌換券，由清潔隊資收隨車人員隨車發送，民眾拿到後從7月1日起到8月15日止都可以拿10元卷到特定商家買等值物品，做環保可以買東西更可以打折，一舉數得。
今年配合廠商總共有81家，分為早午餐、飲料冰品、農特產與竹藝品、餐廳、點心小吃、以及其他類型共6類，品項包含吃喝玩樂伴手禮，讓民眾可以天天換、天天吃。
陳東睦說，去年做環保興經濟帶來上億效益，也希望今年能追上這樣亮眼成績，讓小鎮的經濟效益徹底發揮。
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