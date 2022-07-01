「光明抽蓄水力發電」進二階環評 台電召開說明會

台電配合再生能源發展，去年重啟「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」，今年4月拍板進二階環評，昨天於台電台中谷關訓練所舉辦公開說明會，預計斥資約263億元，設置2部抽蓄水力發電機組，總容量約36.8萬瓩，2035年運轉，年可發電4.5億。。

「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」自1997年起便規劃，但當時因核四計畫未定，考量電費成本而暫緩，最近因政府規劃2025年綠電占比需達2成，於去年重新啟動，今於台電台中谷關訓練所舉辦公開說明會；台電表示，抽蓄水力特性就是蓄能，等於就是大型天然電池。

台電說明，大甲溪水力系統將從上游德基水庫，一路往下游經過五個電廠，利用上下游水庫的水位落差，可作為抽蓄機組的上、下池，是發展抽蓄水力非常好的地點，僅需新建水路及發電機組等工程，即可成為一完整的儲能系統，毋須新建大壩，另因將以地下隧道方式施工、興建水路，可降低對環境的影響。

針對工程開發對環境影響，台電說，利用既有水庫做上、下池，無須新設壩體，且主要設施多位於地下，減低環境衝擊；計畫設施多位於台8臨37線通行管制區，無民眾居住、無遊客自行開車進出，且遠離聚落，減輕對聚落住民影響。

會中，立法委員伍麗華中區服務處主任劉新仁提到，既然要做開發，也會使用到中橫公路，也希望台電能與公路總局溝通，將中橫改善一起納入計畫考量；台電表示，已與公路總局研討、協調，會盡量滿足地方需求。

荒野保護協會台中分會副分會長謝國發表示，針對此次說明，感覺台電簡報內容不夠詳細，且如此大的工程說明會，卻未邀請NGO組織，感到相當可惜，希望台電能允諾，能邀請更多聲音參與討論。

台電表示，由於此計畫案剛啟動，尚未進行範疇界定，範疇界定會議完成後，才會進行調查，再撰寫環評報告書，送至主管機關審查，進環保署，再召開會勘說明會，屆時就會完整說明。

台電說到，今天說明會是依照環評法規定，邀請表列對象，向鄉親說明有這個計畫，先收集地方建議，有需要在環評報告書內表達的，都會再充分調查擬定，之後的相關說明會，也會向主管機關建議，邀請各方NGO團體參與。