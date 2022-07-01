快訊

羽球／「戴博士」揚名國際 小戴：很高興我能成為一名學者

遭陳家欽點名介入警察人事 徐國勇嗆「笑死」：人事權是我的我喬什麼

「Yes，Sir」走入歷史！香港警隊1日起改用解放軍隊列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「光明抽蓄水力發電」進二階環評 台電召開說明會

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」去年重新啟動，台電昨於台中谷關召開說明會。記者劉柏均／攝影
「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」去年重新啟動，台電昨於台中谷關召開說明會。記者劉柏均／攝影

台電配合再生能源發展，去年重啟「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」，今年4月拍板進二階環評，昨天於台電台中谷關訓練所舉辦公開說明會，預計斥資約263億元，設置2部抽蓄水力發電機組，總容量約36.8萬瓩，2035年運轉，年可發電4.5億。。

「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」自1997年起便規劃，但當時因核四計畫未定，考量電費成本而暫緩，最近因政府規劃2025年綠電占比需達2成，於去年重新啟動，今於台電台中谷關訓練所舉辦公開說明會；台電表示，抽蓄水力特性就是蓄能，等於就是大型天然電池。

台電說明，大甲溪水力系統將從上游德基水庫，一路往下游經過五個電廠，利用上下游水庫的水位落差，可作為抽蓄機組的上、下池，是發展抽蓄水力非常好的地點，僅需新建水路及發電機組等工程，即可成為一完整的儲能系統，毋須新建大壩，另因將以地下隧道方式施工、興建水路，可降低對環境的影響。

針對工程開發對環境影響，台電說，利用既有水庫做上、下池，無須新設壩體，且主要設施多位於地下，減低環境衝擊；計畫設施多位於台8臨37線通行管制區，無民眾居住、無遊客自行開車進出，且遠離聚落，減輕對聚落住民影響。

會中，立法委員伍麗華中區服務處主任劉新仁提到，既然要做開發，也會使用到中橫公路，也希望台電能與公路總局溝通，將中橫改善一起納入計畫考量；台電表示，已與公路總局研討、協調，會盡量滿足地方需求。

荒野保護協會台中分會副分會長謝國發表示，針對此次說明，感覺台電簡報內容不夠詳細，且如此大的工程說明會，卻未邀請NGO組織，感到相當可惜，希望台電能允諾，能邀請更多聲音參與討論。

台電表示，由於此計畫案剛啟動，尚未進行範疇界定，範疇界定會議完成後，才會進行調查，再撰寫環評報告書，送至主管機關審查，進環保署，再召開會勘說明會，屆時就會完整說明。

台電說到，今天說明會是依照環評法規定，邀請表列對象，向鄉親說明有這個計畫，先收集地方建議，有需要在環評報告書內表達的，都會再充分調查擬定，之後的相關說明會，也會向主管機關建議，邀請各方NGO團體參與。

另外，地方民代們也提醒台電，務必與地方部落達成共識，並留意實質回饋內容，尊重部落民眾，也希望台電能在建設及後續運營時，能優先錄用地方民眾，帶動地方發展；台電表示，感謝地方民眾意見，會再與內部完善規劃。

「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」去年重新啟動，台電昨於台中谷關召開說明會。記者劉柏均／攝影
「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」去年重新啟動，台電昨於台中谷關召開說明會。記者劉柏均／攝影

台電 環評 水庫

延伸閱讀

7月1日漲價僅第一波 台灣恐迎來「電價漲不停」時代

獨／台電降壓卻稱「必然物理現象」 專家：不是違規就是說謊

電價漲 如何挑選儲能股？

售電回饋年收750萬！中捷北屯機廠太陽光電試運轉

相關新聞

台中漲午餐費 市府：物價漲必然趨勢 雙北、高雄研擬中

物價上漲，台中市各級市立學校已有55%、181校午餐委員會決議調漲營養午餐費用，每餐調漲4.4至4.6元，漲幅約1成。台...

「光明抽蓄水力發電」進二階環評 台電召開說明會

台電配合再生能源發展，去年重啟「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」，今年4月拍板進二階環評，昨天於台電台中谷關訓練所舉辦公開說...

廣角鏡／衝一波 晚上去科博館看恐龍

暑假到了，國立自然科學博物館調整營運時間，7、8月每逢周六、日延長到晚間7點閉館，太空劇場、立體劇場也加映「星光場」。科...

滷肉飯攤鬥毆命案 盧秀燕臉書二嗆歹徒

台中市第二市場滷肉飯名攤發生鬥毆命案，警方先後逮捕9人到案。台中市長盧秀燕昨二度在臉書開嗆，一時口角就要取人性命，挑戰公...

一中豪大雞排頂讓！旁邊5家集體收攤 網搖頭曝人潮都「跑到這」

台中市一中商圈知名店家「豪大雞排」傳出開出500萬頂讓，掀起網路熱議，《ETtoday新聞雲》更直擊豪大雞排附近5間店集體收攤，紛紛貼出「頂讓」紙條，對比疫情爆發前商圈熱鬧模樣...

中市第4屆咖啡評鑑登場 云端有機莊園林怡均奪特等獎

台中市農會舉辦第4屆精品咖啡評鑑，結果於今天出爐，此次共有41支咖啡參賽，最終由云端有機莊園林怡均奪特等獎；台中市副市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。