一中豪大雞排頂讓！旁邊5家集體收攤 網搖頭曝人潮都「跑到這」

台中市一中商圈知名店家「豪大雞排」傳出開出500萬頂讓，掀起網路熱議，《ETtoday新聞雲》更直擊豪大雞排附近5間店集體收攤，紛紛貼出「頂讓」紙條，對比疫情爆發前商圈熱鬧模樣，令人不勝唏噓。許多網友看到消息紛紛搖頭，直言「現在租金太貴，賣房、賣地、賣店都比做生意好賺」。

台中市一中商圈知名店家「豪大雞排」傳出頂讓消息，老闆以500萬頂讓金、月租25萬元的條件，頂讓出店面，更強調不是受到疫情影響，而是想退休含飴弄孫，身兼商圈主委的當地里長陳信志則坦言，疫情之下一中商圈生意確實受到影響，尤其這一波掉了約3成，但隨著疫情趨緩，生意有在恢復，陸續也有新式手搖店、餐廳進來。

多家媒體走訪一中商圈，發現原本最為熱鬧的攤位地點竟然有5家攤販一起歇業，一家張貼出頂讓紙條的臭豆腐攤老闆無奈地說「我們做生意10幾年比較疲勞了，不太想做了」。也有攤販坦言，現在商圈人潮少一半，連學生族群、觀光客都很少，「生意掉了4至6成，從2020疫情爆發以來」。

豪大雞排與附近5家攤販頂讓消息傳開後，也在各大社群掀起熱烈討論，許多網友紛紛留言，「租店生存不易，倒閉潮剛開始而已！」、「現在租金太貴，賣房、賣地、賣店都比做生意好賺」、「就是疫情之下賺不了錢才退休的」、「倒閉潮不是一中街而已，六都各大商圈夜市都一堆店面空租很久了，消費習慣轉變又沒有觀光客捧場，撐越久只會賠更慘」。

不過也有網友坦言，現在夜市美食CP值都不高，光是一片雞排價格也讓人買不下手，「5年前用100元買下整攤炸物，宿舍全寢+隔壁可以撐爆肚子，現在100只能買一片雞排哭啊」、「一中跟逢甲本來就是因為便宜又大碗的小吃多才紅起來，發展成商圈就回不去了」，另外，據《ETtoday新聞雲》報導，有網友認為人潮都跑去百貨商場，不僅有停車場，還有冷氣可吹，比逛夜市還要舒服。