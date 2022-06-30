中市第4屆咖啡評鑑登場 云端有機莊園林怡均奪特等獎

台中市農會舉辦第4屆精品咖啡評鑑，結果於今天出爐，此次共有41支咖啡參賽，最終由云端有機莊園林怡均奪特等獎；台中市副市長令狐榮達表示，台中市農業局、台中市農會積極輔導台中咖啡農提升栽種技術，並建立精品咖啡評鑑制度，今年已是第四屆評鑑活動，盼藉比賽加強推廣行銷。

中市咖啡種植面積約47公頃，年產量達約32公噸，產地集中在東勢、和平、新社、太平及后里等區，登記有案的咖啡農約為104名，共計4個產銷班；此次共有41支咖啡參賽，最終由云端有機莊園林怡均奪特等獎，四角林咖啡莊園拿下頭等，雪山林道咖啡莊園、有機龍咖啡生態園區、林美江獲得金質獎，及精品獎出雲山莊等35名。

台中市副市長令狐榮達今日出席頒獎典禮表示，台中市農業局與台中市農會積極輔導台中咖啡農提升栽種技術，並建立精品咖啡評鑑制度，今年已是第4屆評鑑活動，此次參賽的咖啡豆分數都超過80分，皆屬精品咖啡等級，盼藉比賽加強推廣行銷。

台中市農會總幹事林育葦說明，此次評鑑因受到COVID-19疫情影響，改採評審分區線上同步視訊評鑑，評審個別於獨立工作室完成所有參賽者杯測評分，並於統一設定的線上杯測系統即時回傳計算成績。

獲獎咖啡豆預計於7月8日在台中舉辦分享會，會中將邀請專業咖啡評鑑師及得獎農民分享心得與介紹咖啡風味，因得獎咖啡豆數量有限，僅開放25個名額事先報名，報名費500元，資訊可至農會粉絲頁查詢。

行政院農委會茶業改良場長蘇宗振表示，台中市咖啡種植雖然起步較慢，但後續發展很快，今年參加評鑑的咖啡豆，不但都是80分以上，而且分數很難分出高下，要小數點第二位才分得出勝負，顯示出今年培育出的咖啡豆都很均質、也都很優秀，鼓勵消費者多多採購，買到賺到。

令狐榮達表示，感謝台中市農會鼓勵咖啡種植和推廣，藉由咖啡農經驗交流分享，強化咖啡豆口感與香氣的深度與層次，並提高咖啡產業經濟效益；另今獲獎咖啡豆將安排於11月18日至21日在台北南港展覽館「2022台灣國際咖啡展」進行展售。