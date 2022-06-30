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投89線38.9K至53K將雙向封路17天 人車改走慈峰道路

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
投89線力行產業道路38.9K至53K區段將於7月6日至22日重鋪路面，屆時雙向道路封閉禁止通行。圖／讀者提供
投89線力行產業道路38.9K至53K區段將於7月6日至22日重鋪路面，屆時雙向道路封閉禁止通行。圖／讀者提供

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路號稱「全台最爛的路」，而為提升道路品質，該路線38.9K至終點53K區段將於7月6日至22日重新鋪設混凝土路面，屆時施工的17天將雙向封路，民眾須改道慈峰產業道路接台14甲線翠峰路段通行。

投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落居民出入、載運農產的必經道路，但常因颱風豪雨坍方，被稱為「全台最爛之路」，縣府為此持續挹注經費改善沿線危險路段，除了是天災損害狀況維修，同時也分區段改善路面，以提高行車安全。

而為提高投89線道路品質，當地近期張貼公告，該路線38.9K至終點53K區段將於7月6日至22日進行路面改善工程，屆時雙向封閉禁止人車通行；但這一封17天也引發居民關注，憂心恐影響出入或夏季蔬果等農產運輸。

對此，縣府工務處表示，該次施工除進行路面重鋪，還有裝設護欄等工程，考量「半半施工（一半施工，一半開放通行）」道路中間會有接縫較易損壞，高山道路受損風險更高，因此投89線道路工程都是採全段面施工，才會必須封路施工。

而在7月6日至22日的路面施工期間，屆時將封閉雙向道路，全面禁止人車通行，民眾有通行需求可繞道慈峰產業道路，再接台14甲線翠峰路段，施工期間造成不便，也請用路人配合體諒。

災損 南投

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