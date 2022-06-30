迎接暑假 中部動漫盛事「中友翻轉動漫祭」今登場

迎接7月暑假，中部動漫盛事台中中友百貨「中友2022翻轉動漫祭」今天開幕，吸引大排動漫迷參與，業者採入場需先排隊領取號碼牌，每小時限600人入場管控；台中軟體園區Dali Art藝術廣場推出3000坪室內主題樂園「異想新樂園」，小朋友一入園就與大型玩偶氣球玩到瘋。

「中友2022翻轉動漫祭」即日起至7月18日於台中中友百貨C棟13F登場，現場布置了超人氣動漫「SPY×FAMILY間諜家家酒」、「鬼滅之刃」、「東京復仇者」、「戀上換裝娃娃」、「天竺鼠車車」等超夯13大造景，讓動漫迷身歷其境拍照、打卡，活動期間還有人氣Coser「越尊Tsun」、「肉肉Neneko」直播開箱。

中友百貨企劃處經理簡聰政說，中友翻轉動漫祭連5年舉辦，原本這種大型動漫活動都只在北部舉行，在中友百貨的爭取下，每年都搭配與日本同步的動漫主題舉行，參觀人潮也逐年增加，成為中部暑期動漫迷最期待的動漫盛事，現場也做好防疫措施，讓民眾安心參觀。