快訊

鹿港住宅火警13歲男孩受困 全身逾30%燒燙傷OHCA急送醫

德州53人殞命悲歌：偷渡逃離赤貧的死亡之旅

陳柏惟分手台灣基進 自喻傷兵致謝：美好一仗已打過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎接暑假 中部動漫盛事「中友翻轉動漫祭」今登場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中部動漫盛事台中中友百貨「中友2022翻轉動漫祭」今天開幕。圖／中友百貨提供
中部動漫盛事台中中友百貨「中友2022翻轉動漫祭」今天開幕。圖／中友百貨提供

迎接7月暑假，中部動漫盛事台中中友百貨「中友2022翻轉動漫祭」今天開幕，吸引大排動漫迷參與，業者採入場需先排隊領取號碼牌，每小時限600人入場管控；台中軟體園區Dali Art藝術廣場推出3000坪室內主題樂園「異想新樂園」，小朋友一入園就與大型玩偶氣球玩到瘋。

「中友2022翻轉動漫祭」即日起至7月18日於台中中友百貨C棟13F登場，現場布置了超人氣動漫「SPY×FAMILY間諜家家酒」、「鬼滅之刃」、「東京復仇者」、「戀上換裝娃娃」、「天竺鼠車車」等超夯13大造景，讓動漫迷身歷其境拍照、打卡，活動期間還有人氣Coser「越尊Tsun」、「肉肉Neneko」直播開箱。

中友百貨企劃處經理簡聰政說，中友翻轉動漫祭連5年舉辦，原本這種大型動漫活動都只在北部舉行，在中友百貨的爭取下，每年都搭配與日本同步的動漫主題舉行，參觀人潮也逐年增加，成為中部暑期動漫迷最期待的動漫盛事，現場也做好防疫措施，讓民眾安心參觀。

台中大里軟體園區在暑假期間設置3000坪室內主題樂園「異想新樂園」，囊括熱門卡通動畫角色，打造「卡通大明星 6大氣球主題夢」，有大型玩偶氣球、模型及拍照背板，可供拍照、打卡，很多小朋友一入園就開心玩到瘋。

中部動漫盛事台中中友百貨「中友2022翻轉動漫祭」今天開幕。圖／中友百貨提供
中部動漫盛事台中中友百貨「中友2022翻轉動漫祭」今天開幕。圖／中友百貨提供
台中大里軟體園區引進「異想新樂園」，小朋友開心與大型玩偶氣球拍照，一進園就玩到瘋。圖／大里軟體園區提供
台中大里軟體園區引進「異想新樂園」，小朋友開心與大型玩偶氣球拍照，一進園就玩到瘋。圖／大里軟體園區提供

天竺鼠車車 鬼滅之刃 間諜

延伸閱讀

《櫻花大戰》多部動畫Ani-One® Asia YouTube免費播！

百貨公司迎暑假 祭動漫展、恐龍現身

晚上來看暴龍！ 科博館暑假周末夜間開放 恐龍迷衝一波

藝術、動漫超過百場活動展覽 新光三越暑假玩樂不斷電

相關新聞

彰化二水「土瓦特」今晚直播 數位農民開講還送好禮

彰化縣二水鄉有一群農民和產業達人組成在地數位群聚，他們還有一個很炫的名字「土瓦特」，原來就是Two water二水的直接...

迎接暑假 中部動漫盛事「中友翻轉動漫祭」今登場

迎接7月暑假，中部動漫盛事台中中友百貨「中友2022翻轉動漫祭」今天開幕，吸引大排動漫迷參與，業者採入場需先排隊領取號碼...

南投草屯手工藝園區2025年完工 估增上千工作機會

南投草屯第二公墓遷葬後閒置，縣府規劃利用開發「手工藝智慧產業園區」，今動土，最快2025年完成園區整體營造，預估未來可引...

台中市警局兩線一以上警官調整 異動109人下月4日報到

台中市警局今天發布兩線一星至兩線三星的警官職務調整，異動名單有109人，其中所長異動有23人，市警局表示，此次調整是基於...

威力彩6.19億落彰化 他們頻被討彩 吶喊：不是我們中的

彰化縣北斗鎮「新旺吉商行」開出台彩111000050期威力彩頭獎6.19億元，業績成長逾3倍，困擾也接踵而至，幾乎每天有...

在地食材推食農教育 大安國中李庭歡獲國際餐飲賽金牌

台中市大安區農會今天到大安國中，祝賀大安國中老師李庭歡以在地食材推廣食農教育，榮獲荷蘭國際餐飲挑戰賽金牌，李庭歡以在地大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。