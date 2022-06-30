快訊

鹿港住宅火警13歲男孩受困 全身逾30%燒燙傷OHCA急送醫

德州53人殞命悲歌：偷渡逃離赤貧的死亡之旅

陳柏惟分手台灣基進 自喻傷兵致謝：美好一仗已打過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投草屯手工藝園區2025年完工 估增上千工作機會

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯手工藝智慧產業園區今動土，最快2025年完工，預估將能提供1200個工作機會。圖／南投縣政府提供
南投草屯手工藝智慧產業園區今動土，最快2025年完工，預估將能提供1200個工作機會。圖／南投縣政府提供

南投草屯第二公墓遷葬後閒置，縣府規劃利用開發「手工藝智慧產業園區」，今動土，最快2025年完成園區整體營造，預估未來可引進約30家業者，提供1200個工作機會，每年創造約25億元產值，並串連台灣工藝中心等帶動地方經濟。

縣府指出，草屯手工藝產業園區用地為先前的公墓用地，而其位居市中心，以中正路為聯外道路，往東約3公里可接永安路及交流道引道進入國道6號；往西約0.7公里為台3甲，約5公里可銜接至國道3號之草屯交流道，交通相當便利。

考量該公墓用地閒置已久，為此規劃開發產業園區，而其園區規劃面積為13.94公頃，可售地面積約8.79公頃，滯洪池、服務中心、自來水、汙水處理等公共設施占園區面積約35.7%，並設有15公尺道路及12米次要道路，公共設施完善。

而從2018年就著手規劃開發的「手工藝智慧產業園區」，於前年完成環境評估等作業，並在去年底進行委託開發簽約後，耗時5年多時間，總算於今天舉辦動土典禮，由縣長林明溱偕貴賓焚香祝禱、執鏟動土，正式啟動開發該產業園區。

建設處表示，該園區於今天動土後將全面動工，預計今年8、9月公告辦理土地出售，未來將引進木竹、金屬、食品等製造業及觀光工廠，並在2024年陸續交付土地予進駐廠商同步建廠，最快2025年就能完成園區整體開發及驗收。

縣長林明溱則說，草屯手工藝園區開發完成後，預估將能引進約30家業者，提供約1200個工作機會，每年創造約25億元產值，後續更將結合台灣工藝研究發展中心、南開科大等產官學合作，活絡地方將整體經濟的效益發揮最大。

南投草屯手工藝智慧產業園區今動土，最快2025年完工，預估將能提供1200個工作機會。圖／南投縣政府提供
南投草屯手工藝智慧產業園區今動土，最快2025年完工，預估將能提供1200個工作機會。圖／南投縣政府提供
南投草屯手工藝智慧產業園區今動土，最快2025年完工，預估將能提供1200個工作機會。圖／南投縣政府提供
南投草屯手工藝智慧產業園區今動土，最快2025年完工，預估將能提供1200個工作機會。圖／南投縣政府提供
南投草屯手工藝智慧產業園區今動土，最快2025年完工，預估將能提供1200個工作機會。圖／南投縣政府提供
南投草屯手工藝智慧產業園區今動土，最快2025年完工，預估將能提供1200個工作機會。圖／南投縣政府提供

國道 南投 觀光工廠

延伸閱讀

南投原鄉農園苦無水 縣府砸百萬闢溝渠引水解套

守護幼兒健康 南投採購1萬2千劑唾液快篩送191所幼兒園

信義鄉東埔溫泉營造觀光商機 日月雙橋規畫農民市集

南投3學生獲總統教育獎 林明溱肯定最佳典範

相關新聞

彰化二水「土瓦特」今晚直播 數位農民開講還送好禮

彰化縣二水鄉有一群農民和產業達人組成在地數位群聚，他們還有一個很炫的名字「土瓦特」，原來就是Two water二水的直接...

迎接暑假 中部動漫盛事「中友翻轉動漫祭」今登場

迎接7月暑假，中部動漫盛事台中中友百貨「中友2022翻轉動漫祭」今天開幕，吸引大排動漫迷參與，業者採入場需先排隊領取號碼...

南投草屯手工藝園區2025年完工 估增上千工作機會

南投草屯第二公墓遷葬後閒置，縣府規劃利用開發「手工藝智慧產業園區」，今動土，最快2025年完成園區整體營造，預估未來可引...

台中市警局兩線一以上警官調整 異動109人下月4日報到

台中市警局今天發布兩線一星至兩線三星的警官職務調整，異動名單有109人，其中所長異動有23人，市警局表示，此次調整是基於...

威力彩6.19億落彰化 他們頻被討彩 吶喊：不是我們中的

彰化縣北斗鎮「新旺吉商行」開出台彩111000050期威力彩頭獎6.19億元，業績成長逾3倍，困擾也接踵而至，幾乎每天有...

在地食材推食農教育 大安國中李庭歡獲國際餐飲賽金牌

台中市大安區農會今天到大安國中，祝賀大安國中老師李庭歡以在地食材推廣食農教育，榮獲荷蘭國際餐飲挑戰賽金牌，李庭歡以在地大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。