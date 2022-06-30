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南投草屯手工藝園區2025年完工 估增上千工作機會
南投草屯第二公墓遷葬後閒置，縣府規劃利用開發「手工藝智慧產業園區」，今動土，最快2025年完成園區整體營造，預估未來可引進約30家業者，提供1200個工作機會，每年創造約25億元產值，並串連台灣工藝中心等帶動地方經濟。
縣府指出，草屯手工藝產業園區用地為先前的公墓用地，而其位居市中心，以中正路為聯外道路，往東約3公里可接永安路及交流道引道進入國道6號；往西約0.7公里為台3甲，約5公里可銜接至國道3號之草屯交流道，交通相當便利。
考量該公墓用地閒置已久，為此規劃開發產業園區，而其園區規劃面積為13.94公頃，可售地面積約8.79公頃，滯洪池、服務中心、自來水、汙水處理等公共設施占園區面積約35.7%，並設有15公尺道路及12米次要道路，公共設施完善。
而從2018年就著手規劃開發的「手工藝智慧產業園區」，於前年完成環境評估等作業，並在去年底進行委託開發簽約後，耗時5年多時間，總算於今天舉辦動土典禮，由縣長林明溱偕貴賓焚香祝禱、執鏟動土，正式啟動開發該產業園區。
建設處表示，該園區於今天動土後將全面動工，預計今年8、9月公告辦理土地出售，未來將引進木竹、金屬、食品等製造業及觀光工廠，並在2024年陸續交付土地予進駐廠商同步建廠，最快2025年就能完成園區整體開發及驗收。
縣長林明溱則說，草屯手工藝園區開發完成後，預估將能引進約30家業者，提供約1200個工作機會，每年創造約25億元產值，後續更將結合台灣工藝研究發展中心、南開科大等產官學合作，活絡地方將整體經濟的效益發揮最大。
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