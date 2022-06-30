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彰化二水「土瓦特」今晚直播 數位農民開講還送好禮

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
二水鄉今年成立的「土瓦特」數位群聚成員在市集介紹農產品。記者林宛諭／攝影
二水鄉今年成立的「土瓦特」數位群聚成員在市集介紹農產品。記者林宛諭／攝影

彰化縣二水鄉有一群農民和產業達人組成在地數位群聚，他們還有一個很炫的名字「土瓦特」，原來就是Two water二水的直接英譯，未來要加強農民與在地產業的數位行銷，今天第一場網路直播即將於晚間7時登場，看農民直播介紹在地農產和美食，還要送好禮。

二水鄉二八水觀光商圈理事長郭燉論也是「土瓦特」召集人，他說，「土瓦特」數位群聚參加經濟部的輔導計畫，要加強在地產業行銷，成員包括呂底亞咖啡館、大丘園休閒農場、品飯屋稻米觀光工廠、日華養蜂場、二八水麵線行、生產絲瓜的水之鄉、桃子美食館、八堡圳農產行、蓮荷果美食館、盈宏工業社。

郭燉論說，二水鄉物產豐富，「土瓦特」的成員有推動友善耕種的農民、有得過全國冠軍的總舖師，也希望透過食農教育將二水的農產介紹給大家認識，尤其要建立數位平台行銷，農民也要跟上時代腳步，讓消費者透過網路就可和產地直接連結，得到最好的服務，並將推動農村體驗旅行，讓遊客體驗傳統農村美好的慢活記憶與感動。

今晚7點「土瓦特」臉書網站將首次開直播，首集介紹團隊成員，並以絲瓜為主題，成員水之鄉主要生產絲瓜、栗子南瓜、絲瓜絡，今晚要跟大家介紹如何選最新鮮的絲瓜、怎麼種出好吃的絲瓜、絲瓜水是怎麼採收的。

郭燉論說，未來每周都會有不同的主題讓成員發揮，下周預計由冠軍總舖師桃山美食來介紹辦桌美食，而今天的直播還會有call in送好禮，大邱園將提供手工香皂等做為小禮物，歡迎大家收看，並來聽聽農民的甘苦談。

二水鄉今年成立的「土瓦特」數位群聚成員包括有農民和在地產業達人，今晚首次在臉書直播，將介紹在地產業，還送好禮。圖／翻攝自臉書
二水鄉今年成立的「土瓦特」數位群聚成員包括有農民和在地產業達人，今晚首次在臉書直播，將介紹在地產業，還送好禮。圖／翻攝自臉書
郭燉論推廣農村旅遊及食農教育。圖／郭燉論提供
郭燉論推廣農村旅遊及食農教育。圖／郭燉論提供
二水鄉今年成立的「土瓦特」數位群聚成員包括有農民和在地產業達人，將透過數位化行銷在地產業。圖／郭燉論提供
二水鄉今年成立的「土瓦特」數位群聚成員包括有農民和在地產業達人，將透過數位化行銷在地產業。圖／郭燉論提供

農民 食農教育

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