過濾交通事故熱點 北斗警方上街頭籲安全駕駛

根據交通部統計，彰化縣北斗區交通事故熱點集中市區，占了近五成，北斗警分局分局長潘嘉旺帶領轄區各分駐所、派出所主管及員警，手持標語深入市場和觀光景點，提醒民眾「不超速、不危駕、不無照」，安全駕駛換得一生平安。

交通部資料顯示，今年元月到四月北斗鎮發生41件受傷車禍，無人死亡，交通事故熱點範圍在地政路、光復路、四維路、縱貫線（台一線）之間；田尾鄉27件無人死亡的受傷車禍，有13件發生在台一線、富農路三段、中正路和仁豐路之間；埤頭鄉22件受傷車禍分布較平均，大致分布在彰水路、斗苑東路一帶，其中東環路三段發生一件死亡車禍。

為減少交通事故發生率，北斗警分局分局長潘嘉旺帶領轄區各分駐所、派出所主管及員警，手拿標語走進北斗大市場、田尾怡心園、埤頭鄉文鄉路菜市場等車水馬龍的地方，用「大聲公」提醒遵守交通安全規則，行車接近路口時放慢速度，支道車禮讓幹道車先行、轉彎車禮讓直行車先行等交安基本理念。

北斗警分局表示，交通部111年四季交安專案第三季主題為「安全駕駛」，北斗警方將針對易造成事故的酒醉駕車、危險駕車、嚴重超速等違規肇因，持續嚴格執法，希望有效降低交通事故發生率，維護民眾交通安全。