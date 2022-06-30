威力彩6.19億落彰化 他們頻被討彩 吶喊：不是我們中的

彰化縣北斗鎮「新旺吉商行」開出台彩111000050期威力彩頭獎6.19億元，業績成長逾3倍，困擾也接踵而至，幾乎每天有人登門索取紅包「沾喜氣」；彩券行謝姓老闆娘今強調，根本沒收到頭獎中獎人送紅包感謝，請民眾不要再上門要求「分紅」

台彩111000050期威力彩（6）月23日晚開出頭獎6.19億元，獎落北斗鎮新旺吉商行，張姓老闆和謝姓老闆娘喜上眉梢，認為今年農曆春節開出百萬大紅包是前兆，111000050期威力彩開獎前常有燕子飛來門前是吉兆，才會開出頭獎6.19億元。

新旺吉商行因開出威力彩頭獎爆紅，各種流言應運而生。謝姓老闆娘表示，自從開出威力彩頭獎，確實生意昌隆，業績翻3倍以上，外傳中獎人送20萬元紅包致謝，事實上她和丈夫沒收到任何紅包，連紅紙都沒有，卻常有人登門要紅包討個喜氣，這個也來討，那個也來討，令她和丈夫不勝其擾。

另一個困擾單位是北斗奠安宮，已有3、4名民眾聲稱生活困苦，希望「中頭獎」的奠安宮能伸援度難關。奠安宮人員說，新旺吉商行位在北斗奠安宮的北邊，不到100公尺，奠安宮董事長陳在及秘書本（6）月24日上午前往新旺吉彩券行道賀，卻被誤會奠安宮中6.19億元，真是困擾。