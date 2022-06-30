百貨公司迎暑假 祭動漫展、恐龍現身

迎接暑假到來，台中市百貨公司除了祭出青少年喜歡的動漫展，重現「鬼滅之刃」場景外，還有業者與科博館合作，將暴龍、三角龍及劍龍移師百貨廣場，讓恐龍迷可以身歷其境。

「中友2022翻轉動漫祭」今天在中友百貨開幕，將免費展出到7月18日，現場打造超人氣動漫「間諜家家酒」、「鬼滅之刃」、「東京復仇者」、「戀上換裝娃娃」、「天竺鼠車車」等場景，讓動漫迷可以盡情打卡，還有8款福袋、滿額贈、商品5折等優惠。

中友百貨企劃處經理簡聰政在開幕式中表示，動漫展已連續第5年舉辦，原本這種大型動漫活動都只在北部舉行，在他們的爭取下，每年都搭配與日本同步最火紅的動漫主題舉行，參觀人潮也逐年增加，已成為暑假中部地區亮點活動，像今天還沒開幕，就已有很多動漫迷排隊等待進場，現場也會做好防疫措施，讓民眾安心參觀。

國立自然科學博物館則與廣三文教公益基金會、廣三SOGO百貨，從7月1日起到8月28日攜手打造「FUN鬧恐龍島」系列活動，在百貨公司1樓廣場將有暴龍、三角龍及劍龍現身，現場也將營造擬真場景，讓恐龍迷可以拍個過癮。

科博館表示，7月2日將出動恐龍家族吉祥物布比、百合，響應恐龍大遊行，迎接從廣三SOGO百貨出發的變裝探險隊伍及樂隊，與恐龍迷同歡。

財團法人廣三文教公益基金會每年暑期都會推出受歡迎的「小小客服體驗營活動」，基金會指出，今夏特別結合恐龍題材推出恐龍探索DIY活動，包含恐龍發光水晶杯、恐龍擴香石DIY、小小化石挖掘家等，要讓小朋友感受恐龍世界的神秘魅力。