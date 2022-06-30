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在地食材推食農教育 大安國中李庭歡獲國際餐飲賽金牌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大安國中老師李庭歡（中）榮獲荷蘭國際餐飲挑戰賽金牌，大安農會總幹事蔡建宗（右）今天祝賀她。圖／大安農會提供
台中大安國中老師李庭歡（中）榮獲荷蘭國際餐飲挑戰賽金牌，大安農會總幹事蔡建宗（右）今天祝賀她。圖／大安農會提供

台中市大安區農會今天到大安國中，祝賀大安國中老師李庭歡以在地食材推廣食農教育，榮獲荷蘭國際餐飲挑戰賽金牌，李庭歡以在地大安食材並結合大安農會飛天豬產銷履歷原味肉鬆，讓學生動手實作推廣在地產業美食，跨文化推廣台灣美食料理。

大安農會總幹事蔡建宗表示，李庭歡老師目前在中市大安國中學校任教，2018年開始指導任教，每學期會將課程安排在地農產食材，讓學生動手實作在地產業美食。

台灣習俗文化中，常將湯圓與節慶做結合，湯圓是甜食，吃多了會比較會覺得膩，她將作品製作大人及小孩都喜愛的麵包系列，又突發奇想地把湯圓圓滿的外型結構留著與大安農會產品做結合，將大安農會產銷履歷原味肉鬆融用在產品中。

大安農會表示，106學年開始，大安國中先帶領走進新課綱與在地化教學，第一年從在地食材芋頭-芋樂安中，由饗芋美食帶領各班學生創作10種以上的芋頭料理；107學年蔥明安中-蔥滿理饗，學生停餐自做午餐之課程；108學年佩佩安中-佩佩豬式會社，除了料理也讓學生激發想像力與創造力，創作文創用品；109學年安農米香-傳到安中，與社區大安農會做結合，大安農會提供食材給學生教學做使用。

農會 產銷履歷

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