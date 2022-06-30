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彰化車站後站停車場進度5成 近3百汽車停車位還有公園

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化火車站後站立體停車場，預定地下1樓、地上4樓，可容納295個汽車停車位、523個機車停車位，去年3月工程開工，今天舉辦上梁儀式。記者林敬家／攝影
彰化火車站後站立體停車場，預定地下1樓、地上4樓，可容納295個汽車停車位、523個機車停車位，去年3月工程開工，今天舉辦上梁儀式。記者林敬家／攝影

彰化市火車站前後站過去停車空間不足，縣府及市公所爭取中央補助興建彰化火車站後站停車場工程，目前鋼體已完成上架，工程進度達5成，預計明年3月完工啟用，市公所指出，停車場二樓將與既有的後站人行陸橋相連接，讓前後站動線連結，基地右側還會有綠化公園。

彰化市區缺乏機車停車的問題嚴重，尤其在彰化火車站周邊，就連機車族停車位也一位難求，造成違停亂象，彰化縣府與市公所爭取前瞻基礎建設停車場興建案補助，興建立體停車場，預定地下1樓、地上4樓，可容納295個汽車停車位、523個機車停車位，去年3月工程開工，今天舉辦上梁儀式。

彰化車站後站停車場總工程經費3億7千萬元，中央補助1億1千多萬元，彰化市長林世賢說，公所因財政困難，拜託縣府負擔三分之二配合款，建設不分黨派，此案是縣市合作典範，後站停車場除了提供完善停車空間也能作為彰化站地標，完工有助彰化發展特有的鐵道文化，過去停車場汽車格只有39個位置，未來近300個，從停車場可串聯後站扇步道、戶羽機關園區、扇形車庫與舊鐵路宿舍村。

彰化縣長王惠美指出，後站停車場是縣市合作促成，縣府負擔1億6千多萬元，公所負擔8千4百多萬元，縣府針對都市審議和建造核准都積極協助，除此之外還有員林市三和公園地下停車場、彰化市延平公園地下停車場及福興鄉停八平面停車場，四個停車場工程總經費達11.6億元，完工後共可提供3席大客車格位、897席汽車格位及895席機車格位，預計112年陸續完工。

彰化市火車站前後站過去停車空間不足，縣府及市公所爭取中央補助興建彰化火車站後站停車場工程，目前鋼體已完成上架，工程進度達5成。記者林敬家／攝影
彰化市火車站前後站過去停車空間不足，縣府及市公所爭取中央補助興建彰化火車站後站停車場工程，目前鋼體已完成上架，工程進度達5成。記者林敬家／攝影
彰化市區缺乏機車停車的問題嚴重，造成違停亂象，彰化縣府與市公所爭取前瞻基礎建設停車場興建案補助，興建立體停車場。記者林敬家／攝影
彰化市區缺乏機車停車的問題嚴重，造成違停亂象，彰化縣府與市公所爭取前瞻基礎建設停車場興建案補助，興建立體停車場。記者林敬家／攝影

停車場 火車站

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