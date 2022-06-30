3％中警心理諮商民代嫌低 市警局：非評估制度優劣標準

台中市有民代質疑，台中市警局依法設置的「心理輔導室」，提供警員心理諮詢、轉介專業心理師輔導服務，僅有3％的使用率，應該改善流程，提高使用率，不過市警局表示，3％僅能代表市警局同仁心理諮商需求的「盛行率」，不能拿來做為績效程度，去評估現行諮商制度優劣。

台中市議員何敏誠說，台中市警局依「內政部警政署辦理員警心理輔導工作計畫」，設置心理輔導室，提供警員心理諮商、轉業專業心理師的服務，俗稱「關老師」，但經調閱資料後發現，去年台中市警局僅有186人使用關老師轉介，其中146為員警，12名為巡佐，28名為警官，若以市警局正式員額6642人相比，使用率僅3％，因提高使用率或改善流程。

何敏誠服務處執行長何昆霖說，台中市警局的關老師服務，在去年轉介人數僅有190人次轉介諮商，清水警分局，從2018年至今年5月底，只有2人使用心理轉介諮商，顯示這個心理諮商服務，未被有效利用，建議市警局應可直接提供如心理諮商專線，免去繁瑣轉介流程。

台中市警局訓練科表示，心理諮商服務需事同仁有意願，才具效果，只能不斷宣導、鼓勵有相關服務，希望同仁充分使用，但同仁僅約3%使用心理諮商服務，只能說明需求的盛行率，無法視為績效程度，作為現行諮商制度優劣的標準。

訓練科也說，去年2月開辦「委外預約諮詢服務」，由市警局出經費與台中市心理諮商診所簽約，讓有需求同仁可免經市警局關老師轉介，自行預約時間諮商，全程匿名，去年有33人次使用；今年統計至5月底已使用17人次。