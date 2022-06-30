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中市議員施志昌爭取大甲義和里設IBike站 今完工會勘

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員施志昌爭取大甲義和里設二IBike站點，今天會勘。圖／中市議員施志昌提供
台中市議員施志昌爭取大甲義和里設二IBike站點，今天會勘。圖／中市議員施志昌提供

台中市大甲區義和里人口密集，眾多公車班次，但無公共自行車系統，台中市議員施志昌爭取設置二處IBIKE站點，現已完工，今天現場會勘。

義和里長洪黃素貞與里民向台中市議員施志昌陳情，施志昌向台中市政府交通局反應，交通局於水尾橋公車站旁與中山路一段568巷口設置兩處IBIKE站點，今天邀交通局、義和里長洪黃素貞至現場會勘完工狀況。

施志昌表示，3年多來積極增加甲安埔公車路線，但交通路線的完整建構，還必須仰賴公共自行車系統的佈建，由點集結成網狀，以達到便利的交通連結；大甲義和里人口密集，缺乏IBike的設置，這次透過里長及里民的協調下，讓站點可以進入到社區及公車站，讓里民有更可以善用公共運輸系統。

交通工程科長周志遠表示，本次設置水尾橋及中山路一段568巷口站點總經費約40萬元，透過本次站點的成功設置也鼓勵各里提供社區內的可設置之位置，以達到站點連結。

台中市議員施志昌爭取大甲義和里設二IBike站點，今天會勘。圖／中市議員施志昌提供
台中市議員施志昌爭取大甲義和里設二IBike站點，今天會勘。圖／中市議員施志昌提供

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