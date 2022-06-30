中市議員施志昌爭取大甲義和里設IBike站 今完工會勘
台中市大甲區義和里人口密集，眾多公車班次，但無公共自行車系統，台中市議員施志昌爭取設置二處IBIKE站點，現已完工，今天現場會勘。
義和里長洪黃素貞與里民向台中市議員施志昌陳情，施志昌向台中市政府交通局反應，交通局於水尾橋公車站旁與中山路一段568巷口設置兩處IBIKE站點，今天邀交通局、義和里長洪黃素貞至現場會勘完工狀況。
施志昌表示，3年多來積極增加甲安埔公車路線，但交通路線的完整建構，還必須仰賴公共自行車系統的佈建，由點集結成網狀，以達到便利的交通連結；大甲義和里人口密集，缺乏IBike的設置，這次透過里長及里民的協調下，讓站點可以進入到社區及公車站，讓里民有更可以善用公共運輸系統。
交通工程科長周志遠表示，本次設置水尾橋及中山路一段568巷口站點總經費約40萬元，透過本次站點的成功設置也鼓勵各里提供社區內的可設置之位置，以達到站點連結。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言