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南投夏季文資旅行 探訪歷史建築、體驗捏麵人、紅龜粿
南投縣文化局在城隍爺生日（農曆6月15日）當天，舉辦「文資小旅行」，以南投市歷史建築武德殿為起點，串聯周邊古蹟、歷史建築等進行深度文化導覽，也到城隍廟祈求平安餅，還有捏麵人體驗，歡迎民眾一起探索體驗南投歷史和傳統文化。
文化局長林榮森說，南投文化資產豐富，這些生活場域與傳統技藝更是和生活環境息息相關。因為社會快速變遷，文化資產逐漸被忽略，因此結合南投民俗節慶城隍爺生日，南投人返鄉拜拜之際，舉辦文資小旅行，喚起民眾對文化資產的重視，帶領民眾更加瞭解在地的人文歷史與脈絡。
南投縣文化局表示，7月13日活動當天，將帶領民眾到南投武德殿、南投稅務出張所、藍田書院、南投配天宮、南投戲院、龍泉寺天然湧泉深度導覽，認識南投宗教景點、歷史建築。
此外，也安排捏麵人、紅龜粿等傳統工藝和美食DIY，中午還特別安排在日式庭園環境的武德殿後廣場，享用在地小吃組合餐，更有南投傳統手工製茶的茶品嘗，及戲院明信片投遞、爆米花、妖怪村咬人貓麵包、碳蟲泡芙等。活動報名費每人新台幣800元，12歲以下孩童每人優惠600元，鼓勵家庭組隊報名，名額35人，額滿為止。活動採線上報名至7月2日（星期六）止，報名網址：https://is.gd/BYem63。
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