南投夏季文資旅行 探訪歷史建築、體驗捏麵人、紅龜粿

南投縣文化局在城隍爺生日（農曆6月15日）當天，舉辦「文資小旅行」，以南投市歷史建築武德殿為起點，串聯周邊古蹟、歷史建築等進行深度文化導覽，也到城隍廟祈求平安餅，還有捏麵人體驗，歡迎民眾一起探索體驗南投歷史和傳統文化。

文化局長林榮森說，南投文化資產豐富，這些生活場域與傳統技藝更是和生活環境息息相關。因為社會快速變遷，文化資產逐漸被忽略，因此結合南投民俗節慶城隍爺生日，南投人返鄉拜拜之際，舉辦文資小旅行，喚起民眾對文化資產的重視，帶領民眾更加瞭解在地的人文歷史與脈絡。

南投縣文化局表示，7月13日活動當天，將帶領民眾到南投武德殿、南投稅務出張所、藍田書院、南投配天宮、南投戲院、龍泉寺天然湧泉深度導覽，認識南投宗教景點、歷史建築。